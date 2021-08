Relatos cortos de ficción: impulsando la escritura de los estudiantes

Con el fin de impulsar la escritura en los estudiantes, para que cada uno experimente el poder de la misma, su relación con los conceptos, valores y sensaciones de los individuos, se ha propuesto un Concurso en el cual, a partir de una idea, una experiencia, un hecho, una visión o simplemente una palabra derramada del pensamiento, puedan construir un entramado lleno de vida y muchas ganas de decir.

De este modo, se publica los relatos cortos de ficción realizados por alumnos de la EPJA Secundaria 21, del espacio curricular Prácticas del Lenguaje V y VI, del ciclo lectivo 3ro “A”, “B” y “C” a cargo de los docentes César Luna y Walter Luna.

Los relatos cortos de ficción son un recurso literario de gran valor didáctico y educativo, a través de los cuales se transmiten símbolos, valores, roles y principios. Mediante la convocatoria de este certamen se pretende sensibilizar sobre la importancia de los temas abordados para el desarrollo integral de las personas y la erradicación de las desigualdades. La educación es el motor de transformación social hacia un mundo más justo e igualitario.

Los resultados de dicho Concurso superaron toda expectativa. No solo para quienes lo propusimos, sino para sus propios autores que, emocionados y asombrados con lo hecho comprendieron el valor incalculable de sus historias.

En los mismos encontrarán mujeres, hombres, familias, niños, valores, lugares, elementos, verdades, diversas texturas para un desenlace que jamás fue revelado. Historias que estremecen las venas de los lectores. Estudiantes comprometidos con sus estudios y decididos a terminas su secundaria.

Segundo relato. “Lazos musicales”: Por Celina Rita Serrano 3ro “A”

Cuando era pequeña me gustaba cantar y bailar desde la cuna. Recuerdo cuando mi abuela aplaudía y cantaba mientras yo saltaba y bailaba. Eso me da risa incluso hoy que ya soy mayor. Mi familia decía que tenía todo para ser cantante famosa. Mi abuelo, padre de mi mamá, era músico al igual que cantante, pero no famoso, no era conocido pero su gusto por el folklore lo llevaba en la sangre.

Él no era un abuelo responsable, se alejó de la familia debido al alcohol, así que no lo veía desde que era una niña. El único recuerdo de él y yo fue cuando tenía 6 años cantando Lunita Tucumana, en donde los dos tuvimos una conexión familiar, uniendo nuestras voces… “Le canto porque ella sabe, De mi largo caminar…”

A los 17 años, siento que en mi país se ve muy difícil ser alguien reconocido, hasta que conocí el k-pop, un género musical nuevo original de la República de Corea y que está impactando en el mundo entero.

Esto me motivo a seguir mis sueños. Se veía fácil audicionar en una empresa, pero era difícil ser aceptada como aprendiz, cumplir tu meta, debut y dar continuidad a tu carrera musical. Así que lo decidí, mi mamá me grababa usando mi voz para cantar. Mi instrumento es mi voz. Lo envié a unas de las grandes industrias de Corea.

Pasaron días, meses, justo creyendo que la música no era para mí y perdía mis esperanzas, recibí un correo electrónico anunciando que fui aceptada, pero decía que debería mudarme, dedicarme todo el tiempo a la música. Esto significaba que debía dejar mi familia, tenía que aceptar o negarme.

Justo, ése mismo día me crucé con mi abuelo en el supermercado, me quedé viéndolo y lloré porque hace mucho que no lo veía. Me consoló y me tranquilizó, preguntando como me iba y le conté sobre la aceptación en una empresa, pero tenía miedo en dejar mi familia. Él me dijo que no tuviera miedo y vaya a cumplir mi sueño algo que él nunca pudo hacer porque no tuvo el coraje. Me dio el valor y la fuerzas para dar este gigante paso y acepté.

Pasaron 5 años, hace un año de la pandemia, cumplíamos los requisitos de protocolo. Estaba en mis momentos de aprendiz, mañana seria mi última prueba para ser aprobaba y debutar como solista.

Una madrugada por diferencia de horario me dieron la noticia de que mi abuelo falleció por el virus y no me dijeron nada de que estaba contagiado hace unos días. Respondí que me quería volver, pero mi abuela dijo que él no hubiera querido que yo dejara, que no solo lo hiciera por él, también por mí y mis sueños.

En el día de la prueba, tuve miedo de equivocarme, me faltaba él aire y mis manos temblaban. Me quedé ahí congelada y salí corriendo muriendo de vergüenza.

Al correr por los pasillos, entre las puertas que cruzaba se podía escuchar a lejos una voz muy conocida. Tuve la curiosidad de entrar allí, se podía ver un pequeño escenario con pocas luces que estaba sin habilitar. Me acerqué lentamente. Seguí apreciando la voz, y de repente vi a mi abuelo arriba del escenario cantando. Corrí hacia él con mi rostro lleno de lágrimas y juntos cantamos nuestra canción. Luego de abrazarlo fuertemente, acercó su rostro a mi oído y dijo: “No tengas miedo, mi niña. Estaré ahí hasta que cumplas tu sueño.” Y el desapareció.

Ahora estoy en mi primer concierto, entre la multitud logré ver mi abuelo con una sonrisa en su rostro, estaba orgulloso de mí.

«Mi abuelo, estuvo poco tiempo con nosotros, pero me di cuenta que gracias a él tengo su espíritu y el amor por la música».