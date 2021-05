Claudio Vidal: «conseguimos la mejor paritaria para los petroleros, una paritaria modelo y sin precedentes»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El secretario general del Sindicato Petroleros Santa Cruz consideró que «después de mucho discutir, de escuchar algunas propuestas muy pobres por parte de los empresarios, logramos llegar a un acuerdo paritario muy importante para nuestro sector y toda Santa Cruz».

Vidal celebró el acuerdo paritario en su red social y aseguró además que «la sociedad sabe que durante 2020 nos comprometimos con las operadoras y las autoridades de gobierno para sostener la actividad. Recordemos que enfrentamos en condiciones muy complejas la pandemia, la guerra de precios, la recesión global, el desplome de la demanda de hidrocarburos y las malas políticas de CEOs y funcionarios. Fueron los trabajadores petroleros y ese esfuerzo quienes evitaron una catástrofe. En todo momento nos mantuvimos de pie y trabajamos para asegurar la energía que necesita el país».

En este sentido agregó que «las operadoras debían entender y reconocer ese esfuerzo, y debían asegurar que los salarios no perdieran con la inflación, y con este acuerdo logramos que los salarios no pierdan. Alcanzamos una recomposición salarial por el período 2020 del 30%, algo que nos estaban debiendo y debía sumarse al 31.2% que ya se había conseguido hasta abril de este año. Además, establecimos un aumento salarial para 2021 del 35% con una cláusula de revisión que nos da la posibilidad de sumar otro beneficio económico importante para los trabajadores si la economía no contiene los aumento de precios».

«A partir de junio los trabajadores comenzarán a cobrar aumentos escalonados que acumularán un 65% para marzo 2022. Claramente este acuerdo es muy importante, sobre todo en el contexto actual que vive la industria hidrocarburífera y la Argentina. Una vez se terminen de cobrar los aumentos, vamos a estar actualizados plenamente», manifestó.

«Fuimos muy responsables en nuestro planteo, agotamos todas las instancias y ofrecimos muchas opciones, siempre con la convicción de saber que nuestra petición es justa y acorde a los tiempos que vivimos. Más allá de alguna cuestión puntual, la discusión paritaria se desarrolló sobre un canal de diálogo claro y serio. Le dimos a los empresarios el tiempo suficiente para que hagan la mejor propuesta y respetamos todos los plazos estipulados por la autoridad de aplicación para acordar. En todo momento buscamos el consenso y la solución del conflicto sin romper de ninguna manera la paz social. Evitamos el conflicto por todos los medios».

En su mensaje a los trabajadores sostuvo además que «esto no termina acá, vamos a seguir trabajando para que la actividad en Santa Cruz crezca, y todos los compañeros y compañeras vuelvan a sus puestos de trabajo. Potenciando la producción se generarán más puestos de trabajo y crecerán las regalías para la provincia».

Finalmente agradeció a «la comisión directiva, a los asesores, a los colaboradores, al cuerpo de delegados por la confianza y la dedicación demostrada para que pudiéramos llegar a este gran resultado».