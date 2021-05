José Luis Garrido: «mientras este Leonardo Álvarez, las cosas en el gobierno no van a cambiar, vamos a estar cada día peor».

Facebook Twitter

El diputado provincial, José Luis Garrido dialogó con Ricardo Duarte en el programa «El último que apague la luz», que conduce por Radio San Jorge.

«La verdad que lamentablemente hace tiempo que venimos haciendo mención que las medidas que va tomando el Gobierno siempre van de detrás del avance del COVID. Y la verdad es que no han planificado y no lo han organizado. No tan solo cuando se dio comienzo a este problema en el mundo. Pero bueno, fue un año y previendo que venía la segunda ola. La verdad es que si seguimos, seguimos igual o peor, diría yo, porque todos estos datos de estadística en proporción de habitantes y fallecimientos. Santa Cruz está liderando en la punta de esa pirámide que la verdad es que los resultados dejan mucho que desear», sostuvo en el inicio de la entrevista.

El diputado consideró además que «tuvimos la gran suerte de llegar hasta Lago Posadas, teniendo en cuenta que había unas solicitudes de colaboración del jardín, el único donde tienen clases presenciales y la verdad que la importancia de contar con certeza antes con barbijo, con termómetros digitales para tomar la temperatura a los chicos era una cuestión fundamental para garantizar la continuidad de la presencia de las clases. Pero pues la verdad que pudimos»,

Agregó que «aprovechando que estábamos en zona norte pudimos hacer uno de esos elementos y comunicarnos con la directora del jardín. Fuimos acompañados por el diputado Elorrieta».

«Nos juntamos con la directora del jardín, hicimos entrega de los elementos, nos mostró el edificio porque hay una obra que hace mucho tiempo está paralizada. El jardín cuenta con un solo baño. Estamos hablando, van alrededor de 24 alumnos. Más los docentes, más el personal, digamos de maestranza».

«La verdad, quedamos conformes, al igual que los directivos de poder acercarnos a donde no va nadie. Porque la verdad es que me animo a decir que ni siquiera para las elecciones fueron. Todos los habitantes de Santa Cruz tienen el mismo derecho de poder tener las garantías en cuanto al sistema de salud», señaló y sostuvo que por una notificación del Consejo de Educación de Zona Norte, se solicitó al jardín que suspendan por una semana de manera preventiva las actividades porque habían tenido la visita de diputados

«Estas cuestiones que parecen, y no quiero poner un adjetivo calificativo porque seguramente ir en contra del Consejo de educación habrá varios docentes que me van a corregir, pero la verdad es que no se puede esperar de un burro nada más que una patada. Esto es parte de la chicana política en la cual estamos inmerso en forma cotidiana».

«El gobierno siempre interpreta que las críticas son destructivas. Nosotros decimos que son al revés. Es un llamado de atención para que puedan corregir en algunos casos el rumbo, pero también en forma silenciosa, porque nos acercamos a un requerimiento, digamos, de un jardín en la localidad del Lago Posadas, donde el gobierno no llega. Pero son rápidos para ofenderse, pero no para colaborar y estar presente para las necesidades de los habitantes», opinó.

Garrido sostuvo en la entrevista que «la preocupación de la gente sigue siendo no llegar a fin de mes. Los precios siguen aumentando. Seguimos haciendo anuncios, poniendo carteles, pero a la hora de los hechos y las realidades nos encontramos con que aumenta el combustible, aumenta la carne, aumentan los fideos y el Banco Provincia de Santa Cruz sigue haciendo publicidades para que la gente compre una heladera».

Manifestó que otro sector que atraviesa problemáticas es el de los jubilados.

«Estamos muy lejos de tener un gobierno peronista en Santa Cruz y aquellos que conformamos ese frente electoral que era gente de todos, para mirar con las políticas de Macri en Argentina y que eso no avance en Santa Cruz, solamente queda en un frente electoral», dijo.

«Aquello que lo hicimos con la palabra también lo generamos con los hechos. Y a medida que va pasando el tiempo, en septiembre se vendrán las elecciones legislativas y seguramente el gobierno va a desplegar todo su aparato para que la gente tenga pérdida de memoria a corto plazo».

«Pienso que el conjunto de situaciones le va a hacer pasar un trago amargo al gobierno en las próximas legislativas, qué bien merecido se lo tiene. Y no lo digo poniéndome contento de que espero que sufra un revés, sino que le sirva como reflexión para los dos últimos años de gobierno que tienen puedan revertir y modificar algunas políticas que están llevando adelante y que dejan mucho que desear», señaló.

Finalmente aseveró que «no voy a terminar la nota sin decirte que mientras este Leonardo Álvarez en el gobierno, la cosa no va a cambiar. Vamos a estar cada día peor». (Fuente: «el último que apague la luz)