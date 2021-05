ADOSAC rechazó avance de la justicia y determinó un paro por 24 horas

Facebook Twitter

Río Gallegos

En la mañana de hoy, el gremio ADOSAC realizó una conferencia de prensa como reacción inmediata a un peligroso avance de la Justicia, que los intima a la ADOSAC a pagar más de 12 millones de pesos por no haber acatado una conciliación obligatoria en el año 2017.

La Justicia lo multa por más de 8 millones de pesos y cobra costas por más de 4, por lo que el gremio docente manifestó que el gobierno intenta disciplinar a la asociación.

«Nos parece gravísimo este tipo de actitudes que las tienen con los gremios totalmente independiente del poder político», afirmó Pedro Cormack, secretario general del gremio, en la mañana de hoy.

«No es por un lugar de víctima ni mucho menos, pero estamos sufriendo ataques permanentes», agregó el referente de ADOSAC.

Lógicamente molestos por la situación, dijo: «No nos vamos a quedar de manos cruzadas» y adelantó que mañana van a concretar un paro de 24 horas con actividades en toda la provincia y también participando con otros sectores que estén en lucha.

Además, indicó que «en un contexto nacional muy grave con conducciones burocráticas a nivel nacional, que están muy alejadas de lo que le pasa al docente.»

Cormack dijo que en este momento «hay mucho desamparo sobre lo que le pasa al docente» y reiteró que van a insistir también «para que sea el docente en algún momento una prioridad para el gobierno provincial.»

El secretario general del sindicato dijo que van a continuar «en una lucha permanente y más, como en este caso, cuando hay intentos de avasallamiento, e intentos de sometimiento», advirtiendo que «hay un sindicato que no está dispuesto a someterse».

Además, adelantó que seguramente, en un futuro no inmediato por las circunstancias que están sucediendo, harán presentaciones no solamente en el ámbito provincial, sino también en la Organización Internacional del Trabajo.

«Nosotros ya tenemos un expediente bastante importante, ya que venimos denunciando a este gobierno hace varios años por persecución y estos son aspectos que, sin dudas, acentúan ese proceso de persecución», afirmó. (El Diario Nuevo Día)