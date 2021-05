Reconocimiento por los 44 años de historia del Centro de Capacitación Laboral

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El concejal Gabriel Murúa se reunió con autoridades y docentes del Centro de Capacitación Laboral 1 «San José Obrero», para conversar entre otras cuestiones sobre la destacada tarea que llevan adelante como promotores de oficios y generadores de salidas laborales para los alumnos; el pasado 2 de mayo la institución educativa cumplió 44 de historia.

En su despacho, el edil recibió al Vicerrector Walter Natale y los actuales docentes ex alumnos de la institución educativa Omar Carrasco y Javier Gordillo, quienes hablaron sobre el papel que cumple la escuela como formadora en oficios y lo complejo que se hace en esta pandemia poder continuar con los objetivos planteados al inicio de cada año lectivo; el concejal Prof. Gabriel Murúa les contó sobre su decisión de recordar a través de un Proyecto de Declaración los 44 años de vida del Centro de Capacitación Laboral y homenajear de esta manera a figuras como el Maestro Andrés Cossio, el Padre Jordán y el padre Juan Luzovec.

El encuentro sirvió para poder avanzar en algunos otros proyectos para trabajar en un futuro cercano y también conversar sobre la actualidad de la educación y el papel que cumple el Centro desde hace 44 años en la formación de hombres y desde hace unos años mujeres, que actualmente están insertos en el mundo laboral de la ciudad y de la región; todos coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto entre diversos sectores de la comunidad para la generación de acciones y así lograr una mejor Caleta Olivia con posibilidades sobre todo para los jóvenes.

Al ser consultado sobre el encuentro, el concejal destacó la historia del Centro de Capacitación Laboral, «creo importante poder reconocer y destacar a las instituciones que cumplen con un papel importante en la comunidad, y sobre todo aquellas que con su tarea y su accionar son reconocidas en otros puntos de la región, tal es el caso de la Laboral como todos conocemos al Centro», y aseveró: «desde hace 44 años se encargan de generar espacios para jóvenes que por diversas cuestiones no encuentran una salida laboral, y con los talleres que brindan logran que puedan tener un futuro ya sea en la faz privada porque generan su propio emprendimiento o porque son absorbidos por las empresas que operan en la zona».

Asimismo, señaló que para la Sesión Ordinaria de este jueves presentó un proyecto para Declarar el beneplácito por el aniversario del Centro de Capacitación Laboral 1 y también reconocer lo que hacen. «Durante el encuentro con el vicerrector y los docentes también surgieron otras intenciones y proyectos que vamos a trabajar en el corto plazo que espero puedan implementarse y además reconocer a personas que han sido importantes no solo para la vida de la institución, sino que han dejado su huella y buenos recuerdos en la comunidad».