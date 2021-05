El PJ de Cañadón Seco evocó el102° aniversario del natalicio de la abanderada de los humildes

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Un grupo de vecinos de Cañadón Seco enrolados en el Partido Justicialista evocaron en la tarde noche del viernes el 102° aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón en la plaza donde se erige su busto junto a una glorieta y otras esculturas dedicadas a emblemáticas referentes del género femenino.

Soloaga: «Desde su inmortalidad Evita nos pide restaurar la dignidad de la gente»

El sencillo pero emotivo acto, en el cual se reguardo la distancia social preventiva al Coronavirus, fue presidido por el presidente del Consejo de Localidad del PJ y jefe comunal, Jorge Marcelo Soloaga, quien pronunció un encendido discurso luego que hicieran lo propio varias integrantes de las Rama Femenina del partido.

En principio Soloaga recordó que Evita no tuvo hijos desde su vientre, «desde su alma, espíritu e intelecto parió millones de corazones» y supo mantener firmes principios adquiridos en la soledad de su pobreza y de ver el hambre que sufría gran parte de su pueblo.

Resaltó que «ello hizo que enarbolara un sentimiento de rebeldía contra la injusticia social y se proyectara al mundo como la abanderada de los humildes y su figura nunca pudo ser eclipsada por la oligarquía y el poder económico que constantemente buscan aplastar a la clase trabajadora.

Calificó de «mediocres y miserables» a aquellos que pintaron paredes con la frase «viva el cáncer» para burlarse de la enfermedad que la llevó a su muerte física, algo que es un «miserable atributo» de quienes se caracterizan por la cobardía «y no tienen en sus almas más que odio, rencor y rechazo a las mayorías populares que ella lideró y sigue conduciendo desde su inmortalidad».

«Fue la madre de los descamisados, la que revindicó a los que estaban en el subsuelo de la Patria y se rebelaron un 17 de Octubre cuando encarcelaron a su compañero de la vida, el General Juan Domingo Perón por querer otorgar derechos y justicia social en aquella Argentina injusta», puntualizó.

Puso también de relieve que «esa mujer mostró al mundo como se debe luchar por los humildes, por la construcción de los derechos y felicidad de la gente y también por un Movimiento que debe ser glorioso e ir hacia la victoria que no es otra cosa que la justicia social y la dignidad para un pueblo. Ese es el mensaje que nos sigue transmitiendo».

«Desde su inmortalidad, Evita nos pide restaurar la dignidad de la gente, porque ese Movimiento Social que condujo con su compañero de vida no puede ser un movimiento de brazos caídos. Tiene que ser rebelde, transgresor y oponerse a las injusticias de los oligarcas con un poder que aplasta e indigna», reiteró

Luego, en claro mensaje a dirigentes partidarios, sostuvo que «no puede ser que haya peronistas en esta provincia y en otros rincones de la Argentina que miren para el costado cuando pasan estas cosas porque Eva Duarte de Perón, la Evita de los humildes, de los hombres, de las mujeres, de los pibes y de las pibas de Argentina nos lo está diciendo».

«Aquellos que no tengan a capacidad y la responsabilidad que la hora nos impone para enfrentar a los enemigos de la Patria -advirtió- deben dar un paso al costado porque el peronismo con Evita nació para ser rebelde y para oponerse a los opresores»