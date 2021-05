Julio de Vido dijo que con «Alicia no estoy hablando para nada»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Julio de Vido, el ex ministro de Planificación Federal analizó diversos temas en el programa «El último que apague la luz», que conduce Ricardo Duarte por FM San Jorge, en una entrevista realizada este miércoles.

De Vido, ex ministro durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, no esquivó preguntas y en el inicio de la entrevista agradeció la comunicación que le realizaron desde «mi provincia adoptiva, donde pude realizarme políticamente», y aseguró que actualmente se encuentra «haciendo política como siempre, es lo mío».

En ese sentido agradeció a «Pedro Galarza y su compañera Aldana Aguilar, por acompañar a mi esposa. Además al Nabo Di Tulio a pesar que transitamos por carriles distintos y quien me visitó en varias oportunidades», dijo en referencia a quienes lo siguieron muy de cerca cuando fue detenido.

«Por el hecho de estar fuera de Santa Cruz, tanto a mi como a Lali (en referencia a su esposa, Alessandra Minnicelli) como que nos expulsaron del partido. Hablamos en su momento con (Roque) Ocampo pero no hubo caso. Eso también me dolió muchísimo», aseguró De Vido respecto de su afiliación al PJ santacruceño, y lo vinculó a su participación en el armado de la lista opositora nacional que intentó disputarle la conducción del partido a Alberto Fernández.

En ese sentido, recordó que «yo me afilié a los 18 años, y en el año 82 después de la dictadura yo estaba viviendo en Río Gallegos y fui a verificar mi afiliación, y estaba. Y ahora no».

Asimismo, aclaró que «no formo parte del Frente de Todos» y marcó que «no soy una oposición como Cambiemos y toda esa basura sino que me opongo a la forma de proceder en algunos campos del Presidente, entre ellos, del manejo del PJ».

Sobre su relación con la Vicepresidenta, fue tajante: «no tengo ningún tipo de diálogo con Cristina. En términos personales la relación está terminada».

Al mismo tiempo, reconoció: «hablo con Máximo de vez en cuando. Intercambiamos algunas cuestiones pero muy esporádicamente, no hay diálogo continuo ni un criterio de construcción política en común».

Al referirse a la Gobernadora de Santa Cruz señaló que «con Alicia no estoy hablando para nada. Hace tiempo que no nos vemos y seguramente no debe haber muchos temas que ella considere que puede hablar conmigo, pero está todo bien».

Además, se refirió a Máximo Kirchner como «un tipo muy importante que puede aportar pero con la participación de todos los demás» y remarcó que «si Arturo Puricelli se queda en la casa, si el negro Sergio Acevedo se queda en la casa, si el negro José Córdoba, Jorge Soloaga o Atanasio Pérez Osuna se quedan en la casa, estamos en un problema grave», opinó.

Agregó que «Claudio Vidal me parece un tipo valioso. Son presencias necesarias para un diálogo abierto y constructivo».

En otro párrafo de la entrevista señaló que no «guarda rencores, ni tampoco odio alguno y estoy dispuesto a combatir al macrismo y a la derecha, con la cabeza sobre los hombros. Néstor siempre decía que en el rencor o la envidia, no sale nada positivo, no son armas que correspondan a un luchador. La lucha se da con convicción, fuerza y coraje».

«Ya no hago política territorial, ya ni en Santa Cruz, pero siempre desde acá, tratando de recuperar al PJ al ámbito de una discusión fuerte a nivel nacional», dijo y aseguro que el hecho de no estar en Santa Cruz «nos echaron del partido. Eso me dolió muchísimo».

Al referirse a las obras que gestionó para Santa Cruz durante su gestión aseguró que «fueron cerca de 15 mil obras con una ejecución de 180 mil millones de dólares y cuando me refiero a obras, no digo cordón cuneta, sino viviendas, pavimento y otras más».