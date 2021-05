IEASA y Petroleros Privados de Santa Cruz juntos en la búsqueda de desarrollar la industria hidrocarburífera en la provincia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Mantuve un importante encuentro con el Dr. Agustín Gerez, presidente de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA). La reunión permitió compartir ideas y proyectos que buscan fortalecer y desarrollar la producción de hidrocarburos en Santa Cruz», informó en su red social de facebook, Claudio Vidal, secretario general del Sindicato Petroleros Santa Cruz.

El dirigente destacó que «el resultado es realmente auspicioso. De los muchos temas que tratamos, el más relevante es el de la reactivación de yacimientos maduros en la provincia. Es fundamental rescatar áreas marginales o secundarias que han sido abandonadas por las operadoras. Hay pozos en campos maduros no utilizados, y otros que producen entre 200 y 300 barriles de crudo por día que no han tenido inversión ni mejoras de recuperación secundaria en años».

Agregó que «buscamos avanzar en una política de negocio dirigida a rediseñar la explotación en este tipo de campos, lo que permitirá generar nuevos puestos de trabajo y mejorar las regalías. Seguiremos insistiendo en la coordinación de proyectos que permitan desarrollar la política energética nacional, y en particular, la política de explotación hidrocarburífera en Santa Cruz. Es importante la integración y articulación entre los diferentes sectores para alcanzar el éxito», destacó.