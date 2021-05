Denuncian a coordinadores del COE de hisopar y pedir coimas en estado de ebriedad

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Una grave denuncia recae sobre empleados municipales que serían encargados del “colectivo” del Plan DetectAR que se encuentra en el acceso norte de la ciudad de Caleta Olivia, sobre la ruta nacional N° 3.

Quienes habrían exigido en tres oportunidades coimas y en estado de ebriedad, los involucrados serian Lucas Rubilar, Nestor Perez y Guadalupe Quinteros quienes habrían maltratado a un trabajador que debe atravesar por este puesto de control del COE cada vez que se dirige a trabajar.

Este mismo indignado por la situación hizo pública su denuncia por redes sociales al no encontrar ninguna autoridad a cargo del lugar, para realizar su denuncia.

“Me maltrataron porque les pedí hablar con un encargado, ellos tenían un fuerte olor a bebidas alcohólicas y me estaban exigiendo algo que no correspondía” asevero el damnificado en sus redes sociales.

“Les pedí un recibo o comprobante y me dijeron que no me iban a dar nada, cuando pregunte quien estaba encargado me dijeron que ellos”.

La grave denuncia se hace aún más verosímil con fotos de los involucrados tomando bebidas alcohólicas en horarios donde cumplen con sus funciones en el Plan Detectar desde las 00:00hs hasta altas horas de la madrugada.