Con nuevo decreto, en Caleta Olivia no habrá restricciones par e impar en supermercados

Caleta Olivia

El decreto municipal 266, en el cual adhiere al decreto del Gobierno de Santa Cruz recomienda evitar las reuniones de más de diez personas en domicilios particulares.

Además restringe manera estricta la circulación en el horario de 1 a 7 AM, exceptuando a trabajadores esenciales y transporte interurbano de pasajeros y de carga.

Los locales comerciales y de servicios deberán tener el 50 por ciento de su espacio libre.

El decreto agrega que las competencias deportivas al aire libre deberán realizarse sin concurrencia de público, quedando exceptuados los adultos responsables de menores de edad participantes.

Continúa la dispensa para trabajadores municipales de riesgo, mayores de 60 años y quienes deban cuidar hijos en edad escolar.

Se pueden realizar eventos públicos en espacios cerrados con una concurrencia de hasta 20 personas (respetando el distanciamiento de 2 metros) y al aire libre se permiten hasta 50 asistentes.

No se especifica modalidad de terminación de DNI para ingresar a supermercados, hipermercados, corralones y servicio de paquetería, por lo que queda liberada.

De este modo, desde el COE se informó a la comunidad que desde este martes no habrá restricciones par e impar, en hiper, supermercados y corralones de la ciudad.