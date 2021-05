1ro de Mayo: 135 AÑOS de Lucha y Trabajo

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Hoy conmemoramos un nuevo día del trabajador, y lo hacemos por segundo año consecutivo atravesados por la pandemia. Tenemos poco para festejar y mucho para pensar.

Por un lado, recordamos las vidas que se llevó el Covid-19 en estos últimos meses. Por otro, reconocemos con orgullo y admiración a los trabajadores y trabajadoras de la primera línea que han evitado con su dedicación y esfuerzo una catástrofe mayor».

«Va mi aplauso y reconocimiento al personal sanitarista que no descansó un solo día de la pandemia buscando salvar la mayor cantidad de vidas. También, a las y los trabajadores de cuidados, de seguridad, de limpieza, de alimentación, de transporte, de atención telefónica de emergencias, todos ellos han demostrado ser más esenciales que nunca. Aprovecho, además, para mandar un especial saludo y agradecimiento a los trabajadores petroleros, que permanecieron en los yacimientos para asegurar la producción de gas y petróleo que necesita el país para funcionar».

«Las consecuencias que deja la emergencia sanitaria son muchas, entre ellas, recesión, pérdida de puestos de trabajo, aumento de la pobreza. Enfrentamos un desafío sin precedente, con un futuro lleno de incertidumbre. Pero vamos a salir de este doloroso momento. Con el mismo valor de siempre, vamos a torcer el presente aciago en el que nos encontramos».

«Llevamos sobre nuestras espaldas los valores y principios de los héroes y mártires de la clase trabajadora. Ejemplos de lucha y convicción que han permitido conquistar derechos y ampliar horizontes. Está claro que es el trabajador el que sostiene y hace girar al mundo. Forjamos con nuestra fuerza e ideas el destino de los pueblos».

«Nos reconocemos entre trabajadores por la identidad común que nos enlaza, pero, sobre todo reconocemos nuestros fundamentos en el ejemplo de las luchas obreras del pasado. Nuestras banderas son sus banderas, nuestro patrimonio es el que ellos nos dejaron».

«El espíritu del 1º de Mayo no es otro más que el de la solidaridad entre los trabajadores. Cuando volvamos a la normalidad, deberemos estar más unidos que nunca para poder levantarnos. Tenemos que delinear un nuevo horizonte, donde se priorice el mundo del trabajo por sobre cualquier otra cosa. Por eso, no dejemos nunca de luchar, la dignidad del trabajo lo es todo».

«Y como decía una de las consignas, allá el 1º de mayo de 1886 en Chicago: «TRABAJADORES DE TODO EL MUNDO, ¡UNÍOS!»

Claudio Vidal