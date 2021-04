Garrido: «Llegaron más de 650 millones para combatir el COVID y el resultado es malo»

Facebook Twitter

Río Gallegos

El diputado Garrido en una entrevista con Radio Nuevo Día 100.9 , no dejó respecto a su posición y miraba acerca del combate contra la pandemia de coronavirus y la tan mentada segunda ola de contagios que ya afecta a casi todas las provincias del país.

En este contexto y ante la pregunta concreta referida a las acciones que el gobierno lleva adelante manifestó tajante: » Bueno no tan solo se están quedando cortos sino creo que hay que tomar nuevas medidas y hay que reanalizar y fijar un plan de trabajo. No hay plan de trabajo se van tomando medidas coyunturales, día a día de acuerdo a como avanza el virus se va reaccionando, y esto a un año de la pandemia no puede suceder», sentenció.

«Y esto lo digo – agregó- porque Santa Cruz es la provincia que más dinero per cápita ha recibido para combatir al COVID, y a pesar de esto somos la segunda provincia que tiene los índices más altos de contagios en la segunda ola de acuerdo a la proporción de habitantes que tenemos», indicó

Y continuó: «También en la cantidad de fallecidos entonces no es una cuestión de recursos económicos, hay cosas que se han hecho bien, otras que no se han hecho medianamente y otras mal, eso trae aparejado las estadísticas que tenemos», analizó el legislador.

Y sostuvo que : «El dinero vino, llegaron más de 650 millones de pesos y el resultado es malo creo que hay que cambiar la metodología del trabajo y ponerse al frente a todos los sectores políticos y sociales de la comunidad y armar otro plan de trabajo para combatir el COVID. El hospital militar sigue cerrado a la espera de que el ministerio firme una resolución y tiene siete camas de terapia intensiva con respiradores disponibles», relató.

COE

Acerca de las pocas reuniones que el COE lleva adelante Garrido expresó: «La verdad es que tengo que decir que hace días tuvimos una comunicación del COE municipal para reunirnos pero el intendente no estaba, es una pena la verdad porque tenía instrucciones de Claudio Vidal para colaborar para ayudar y poner a disposición del COE todo el sistema de salud que tiene el sindicato de petroleros pero la verdad es que no hemos tenido reunión hasta hace un par de días y las decisiones que va tomando el COE municipal no son decisiones vinculantes sino que son consultivas. No se han tenido algunas decisiones en consideración y por consiguiente me parece que es poco serio ante semejante cuadro de situación hacer una sola reunión cada tanto», espetó.

«Aunque entiendo que quienes tienen responsabilidades están pasando por un momento difícil que no es sencillo, y pongo como ejemplo a las escuelas municipales de deportes de iniciación deportiva están cerradas en los gimnasios municipales, y en el Boxing se llevan adelante dichas escuelas. Pasa que la gran mayoría los profesores son los mismos pero el que pude pagar lleva a su hijo al club y el que no lo puede hacer se ve limitado. Y estas cuestiones no nos pueden pasar el virus no distingue situación económica entonces uno ve como sectores políticos involucrados en el COE piden que tengamos más horarios para atención de las PUBS en Río Gallegos y que los fines de semana se haga extensión de horario por ejemplo y ve justo cuando los gimnasios están cerrados, las escuelitas están cerradas, la verdad es que no hay un orden en estas cuestiones», sentenció.

«Ver al señor Victoria, que es parte del Partido de la Victoria de la cual es también es parte la señora Lanesán y obviamente reciben algunos privilegios. Acá hay sectores que reciben privilegios y otros están siendo castigados, entonces a mí no me parce justo no están involucrados todos los sectores de la comunidad», disparó.

Recorrida por el interior

Para finalizar la entrevista el diputado Garrido señaló sobre la recorrida por el interior provincial que: «Estuvimos en Gobernador Gregores, el trabajo de la minería impacta bastante estuvimos hablando con referentes de nuestro espacio político, con referentes sociales de la ciudad hay una recesión que está pegando durísimo aunque parezca mentira la ciudad está padeciendo problemas de agua y básicamente la falta de obras de servicios que no se han realizado en los últimos años. Como en la mayoría de las localidades varios comercios han cerrado y la línea de créditos que habíamos autorizado a través para ayudar a los pequeños y medianos comerciantes no ha llegado y eso es un tema que hay que trabajarlo porque hoy asistir a los comerciantes sostiene el empleo», cerró. (Fuente: Diario Nuevo Día)