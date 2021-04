Tras 27 años con la misma heladera, la Comisión de Fomento de Cañadón Seco entregó una nueva a la Escuela Especial 8

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Soloaga: “cuando aportamos lo hacemos pensando en lo más sagrado: los alumnos”

El Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga hizo entrega esta mañana de una nueva heladera a la Directora de la Escuela Especial 8 “Ventana a la Vida”, María Mercedes Barrionuevo, en un emotivo acto que se llevó a cabo en el establecimiento educativo.

La entrega formal se realizó en el acto celebrado, donde además participaron la vicedirectora de la institución, Bárbara Anfuso, Pedro Gogol integrante de la Cooperadora de Padres, la Coordinadora General de Direcciones de la Comuna, Susana Cáceres y la Directora de Cultura Verónica Meira.

La institución educativa recibió la flamante heladera, luego del pedido formal que realizarán las autoridades educativas de la Escuela Especial 8, a la Comisión de Fomento y que se concretó rápidamente.

“En todos los casos que nos solicitan, tenemos como objetivo central a los chicos. Y no venimos a colaborar, porque es un término que viene de una concepción neoliberal: me sobra y lo entrego. A nosotros no nos sobra nada, todo nos cuesta y realizamos estos actos, por el gran acompañamiento que hacen directivos y docentes y principalmente en Escuelas Especiales”, sostuvo Jorge Soloaga.

La heladera es un elemento de primera necesidad para la Escuela, teniendo en cuenta que anteriormente contaban con una que fue utilizada durante 27 años y en los últimos meses sufrió desperfectos.

“Siempre nos obliga a ir tras estos objetivos, que es practicar la solidaridad institucional con una institución de esta características”, aseguró el Presidente comunal y consideró que el requerimiento llegó a través de la Cooperadora de Padres por la urgente necesidad de este elemento que beneficia a los alumnos.

“Donde hay una necesidad hay un derecho y en ese derecho nosotros nos integramos a consolidarlo. Desde la Comuna nos integramos institucionalmente en forma conjunta con otras instituciones educativas, como lo son los colegios Industriales y otras entidades de la Educación Especial. Hoy hicimos este aporte, aunque de ahora en más continuarán los trabajos con esta Escuela para trabajar de manera mancomunada, tanto entre directivos, docentes, padres y alumnos”, señaló.

En el acto además se confirmó que la Escuela Especial 8, recibirá un aporte similar al que reciben otros establecimientos educativos consistentes en una ayuda financiera, que la Comisión de Fomento entrega en marzo (inició del año institucional) y en agosto (aniversario de la Comuna)

“Por lo general en los cumpleaños uno recibe y nosotros determinamos dar. Recibimos el afecto, consideración y cariño de muchas instituciones por este ida y vuelta que hemos formulado como una de las acciones más importantes y trascendentes en nuestra acción de gobierno”, indicó.

Por su parte, Mercedes Barrionuevo agradeció el aporte realizado por la Comisión de Fomento y señaló que “teniamos una heladera que duró 27 años y dos veces la mandamos a arreglar y luego no anduvo más. Por eso los padres hicieron el pedido a Jorge Soloaga y se logró concretar ese pedido”, manifestó la Directora de la Escuela Especial 8.