Piden que no se postergue la segunda dosis de la vacuna china

Caleta Olivia

La Diputada Nacional Roxana Reyes (UCR, Santa Cruz) en conjunto con Claudia Najul (UCR, Mendoza) presentaron un proyecto pidiendo que se respete y se garantice el cumplimiento del intervalo de 21 días entre la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna Sinopharm.

El documento está dirigido al Ejecutivo Nacional, para que actúe a través del Ministerio de Salud, evitando este retraso como también garantizando la provisión de la segunda dosis de las vacunas Sputnik V, puesto las dos dosis son distintas y tienen componentes diferentes.

«La decisión del Ministerio de Salud de la Nación de postergar la segunda dosis de la vacuna Sinopharm que se está utilizando en la República Argentina con el objeto de inmunizar rápidamente a mayor número de personas, no es una solución viable porque aún no hay evidencia científica que avalen este tipo de estrategia», cuestiona el documento presentado.

Dentro de Dentro de las fundamentaciones, el Proyecto sostiene que la vacuna china demostró un porcentaje bajísimo de inmunización con la 1 sola aplicación (5%).

Asimismo, se sabe que ésta vacuna de utilización en nuestro país, recién con la segunda dosis, a los 21 días, llegarían a superar el 50% mínimo requerido, y en algunos casos el 75%.

«La teoría que impulsan algunos, que aboga por la posibilidad de vacunar a más gente, pierde sentido porque esa gran cantidad de personas vacunadas con 1 dosis de Sinopharm, estaría expuesta al virus casi como si no se hubiera vacunado, con solo el 5% de inmunidad», dice.

Este proyecto fue acompañado por los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Lidia Ascarate, José Luis Riccardo, Gabriela Lena y Aida Ayala.