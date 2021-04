Multan al hospital de Caleta Olivia por no brindar información

Facebook Twitter

El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz sancionó al Director Administrativo Contable y Recursos Humanos del Hospital de Caleta Olivia, Juan Ruben Basiglio,

por no brindar la documentación solicitada en los último tiempos desde el organismo.



Caleta Olivia

Se conoció durante esta jornada que el director administrativo Juan Ruben Basiglio deberá abonar 5 mil pesos. Debe brindar información sobre gastos y guardias adeudados desde el año 2020.

Durante esta jornada se conoció que el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz sancionó al Director Administrativo Contable y Recursos Humanos del Hospital de Caleta Olivia, Juan Ruben Basiglio, por no brindar la documentación solicitada en los último tiempos desde el organismo.

Y es que con el caso de la nutricionista Fernanda Angeloni, esposa del intendente Fernando Cotillo, que habría cobrado $137.292,00 por mes por «guardias activas»,

hubo polémica y el organismo insistió en sus pedidos de información. Y es que la profesional no entra entre quienes son afectados en la «primera línea» de atención directa a los pacientes en el marco de la pandemia.

Basiglio sin embargo, no rindió cuentas sobre el manejo de los fondos del Hospital.

La notificación del Tribunal a Basiglio lo multa con 5 mil pesos (según lo establecido por la Ley 500 provincial) y le reitera la necesidad de que exponga los números del Hospital

en cuanto a guardias, gastos, compras y contrataciones que no muestra desde el año 2020. Además de no exhibir esto, se expone a una multa superior.

Fuente: El Diario Nuevo Día