El vicegobernador de Santa Cruz rechazó las «acusaciones gravísimas y erróneas que circulan» en su contra

Caleta Olivia

Eugenio Quiroga publicó un mensaje en sus redes sociales tras decidir alejarse de su cargo por 45 días, para que la Justicia investigue una acusación contra su persona.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, repudió las «acusaciones gravísimas que circulan» contra su persona, pidió respeto y aseguró que «todo mi esfuerzo está puesto en preservar mi familia».

El vicegobernador utilizó su cuenta de Facebook para hablar de las versiones que se viralizaron en los últimos días, tras decidir alejarse de su cargo por 45 días, para que la Justicia investigue una acusación en su contra.

«Frente a la circulación de información errónea respecto de la situación que atravieso a partir de la presentación de una denuncia en mi contra, quiero hacer algunas aclaraciones evitando el entorpecimiento de la causa», comienza el comunicado escrito por Quiroga.

Y sigue «Desde hace cinco días mi familia y yo soportamos un sinfín de comentarios, especulaciones y acusaciones que nada tienen que ver con los hechos que realmente se investigan. Sabiendo que esto podría suceder, desde el día uno solicité una licencia administrativa y sin dudarlo, como un ciudadano más, me puse a disposición de los organismos competentes», indicó.

El vicegobernador sostuvo que pese a que «hoy no puedo defenderme personalmente de todas las acusaciones gravísimas que circulan, me siento en la obligación de decirle al Pueblo de Santa Cruz que todos mis esfuerzos están puestos en preservar a mi familia».

Quiroga agradeció a quienes le hicieron llegar muestras de apoyo y afecto, y amplió: «Sepan que soy un hombre que cree en las instituciones y voy a respetar siempre los tiempos de la justicia. Solo espero que la situación no se prolongue».

Aseguró que «cuando esto pase, seguiré trabajando para todos ustedes» e indicó que es lo único que puede decir para no afectar la privacidad «de quienes me rodean», publicó ADNDsur.