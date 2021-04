Españon denunció que sectores opositores incendiaron una máquina

Facebook Twitter

El intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españon, detalló que en la jornada de hoy se encontraron con que incendiaron una retroexcavadora, que estaban utilizando para el traslado del Vaciadero Municipal, la cual pertenecía a Roberto Garro.

En conferencia de prensa, Españon manifestó que este hecho fue llevado delante de manera intencional: «Nos sentimos impotentes, es una situación difícil porque se metieron con el patrimonio de una persona que nos vino a ayudar. Hizo la donación de una chacra para hacer el traslado del basural. Esa máquina pertenece a la familia de Roberto que con tanto sacrificio la adquirió», recalcó.

«Se están haciendo las investigaciones el caso. Llegó personal de criminalística, policía y bomberos. Esta situación molesta y entristece. El grado de violencia y vandalismo que es generado y potenciado por actores políticos que no están de acuerdo con nuestra gestión nos duele. Ojala que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias, que investigue quienes fueron los autores de este hecho», enfatizó.

En este sentido, el jefe comunal afirmó que lo que sucedió es una cuestión netamente política: «Venimos a terminar con la desidia de hace muchos años. Algunos se enojan cuando se dicen estas cosas. No es fácil reconstruir la comunidad con aquellos que no quieren dejar gobernar. Quieren ver postergada a la comunidad para después decir que lo hacen mejor», subrayó.

«Si fueron capaces de prender fuego una maquina no imagino que más. Con firmeza vamos a seguir trabajando, a sacar a la comunidad de la postergación que venía teniendo. Hay complicidad de algunos funcionarios del gobierno provincial. Los actores que están en contra de la gestión son parte de la gestión provincial», expresó.

Asimismo, pidió a funcionarios del Gobierno de Santa Cruz que «llamen al orden a aquellos que están en contra de la gestión»: Perdieron las elecciones. Hace un año y medio venimos sufriendo ataques de forma permanente. Nos acusaron de desviar kits de test para detectar el Covid-19, boicoteaban las cámaras sépticas, ahora aparece una maquina quemada», señaló. (Fuente: Diario El Cóndor)