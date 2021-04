Ariel Varela: «tendría que haber una mayor cantidad de testeos por COVID-19 en Santa Cruz»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Así lo aseguró el dr Ariel Varela, del área de salud del Sindicato Petrolero. En diálogo con Radio Nuevo Día además indicó que las autoridades deberían rever su postura y aprobar el ibuprofeno inhalado, para que sea más accesible, ya que ha dado resultado para ayudar el tratamiento de pacientes y no ha mostrado grandes efectos adversos.

Durante esta jornada, Radio Nuevo Día 100.9 dialogó con el dr Ariel Varela, del área de salud del Sindicato de Petróleo y Gas Privado.

«La verdad estamos teniendo muchísimos casos de contagios, con un promedio de casi 200 diarios y preocupa mucho de que haya un segundo rebrote. Ello ha llevado a ciertas medidas como el Ministerio de salud que hace testeos masivos al ingresar a la provincia», señaló.

«Nosotros estamos trabajando en el plan Detectar junto al área de Salud del Sindicato Petrolero donde estamos realizando con una unidad móvil sanitaria testeos PCR en diferentes localidades», dijo y señaló que por ejemplo estuvieron en la Cuenca Carbonífera donde se pudieron detectar varios casos.

«Tendría que haber mayor cantidad de testeos, mientras más, mejor combate le podemos dar al virus. Es fundamental testear a la gente porque hoy tenemos muchos casos asintomáticos. En distintos puntos del ingreso a la provincia se han detectado muchos casos de este tipo», agregó.

Ibuprofeno inhalado

Por otra parte Varela dio su opinión sobre el tratamiento con Ibuprofeno para ayudar a evitar las internaciones.

«Seguimos trabajando sobre el ibuprofeno inhalado que no cura pero ayuda mucho a estabilizar al paciente en combinación con otra medicación y control médico. Lo venimos recetando desde hace muchos meses y nunca tuvimos problemas o efectos adversos .es un medicamento muy noble porque no hemos tenido reacciones adversas severas», manifestó.

Señaló que los resultados han sido variados en cuanto a la efectividad pero no ha tenido contraindicaciones graves.

«Se podría rever el caso porque ayuda mucho y mejora el estado pulmonar. Esperamos que las entidades sanitarias revean esta situación y puedan autorizarlo porque sería mucho más fácil y la gente tendría mayor acceso a esta medicación que sería un paliativo para la enfermedad», expresó.