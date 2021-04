Junta de firmas Trabajadores de salud

Facebook Twitter

Reclaman les modifiquen la carga horaria y les paguen las horas extras adeudadas. El miércoles 21 realizarán una Caravana Blanca Por la Dignidad.

Rio Gallegos

Después de dos meses de reclamos sin ser escuchados, los enfermeros del Hospital Regional de Río Gallegos llevaron sus planteos a la calle, puntualmente al centro de la ciudad donde

encararon una campaña de junta de firmas y aprovecharon a invitar a la comunidad a la Caravana Blanca por la Dignidad que concretarán este miércoles 21 a las 13 horas frente al Hospital Regional de Río Gallegos.

El referente del sector Manuel Piris señaló «entre los enfermeros salió la propuesta de juntar firmas para presentar al Ministro de Salud Claudio García,

para que no nos modifiquen la carga horaria y nos paguen las guardias adeudadas, porque ellos están desconociendo las guardias que se hicieron de COVID19 y que prometieron que iban a pagar».

«Argumentando que al personal le falta cumplimentar la carga horaria que ellos suponen que deberíamos hacer, no nos pagan y lo hacen sin reconocer sábado, domingo y feriados,

esa es la lucha principal que tenemos» señaló Piris

Y agregó «nos encontramos solos reclamando esto porque los Sindicatos nos dieron la espalda, el Ministerio de Trabajo emitió una vaga nota sosteniendo que eso está en paritarias,

así que continuamos con nuestra pelea. Solo contamos con el acompañamiento de la ciudadanía como siempre».

«Llevamos más de dos meses de reclamos sin ser escuchados, y en estos dos meses nunca se dejó de trabajar, nunca hicimos paro y nunca se dejó de atender a la gente»

aseguró al tiempo que volvió a invitar a la comunidad a sumarse a la caravana y participar en defensa del sistema de salud.

En relación los dichos del Presidente Alberto Fernández quien aseguró que se había relajado el sistema de salud, dijo «Acá no se relajó nadie, el sistema de salud no se tomó vacaciones» agregó, para anticipar que en caso de no obtener alguna respuesta favorable, «deberemos pensar en tomar alguna medida extrema en lo personal para ser escuchados».

