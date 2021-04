Alumna de la Escuela Municipal de Rugby participará del «Regional de la Selección Austral»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El evento se desarrollará el sábado 17 de abril, en la ciudad de Comodoro Rivadavia y participarán 10 clubes de Santa Cruz y Chubut.

Rocío Casas (16), es la alumna destacada que formará parte de la concentración, donde serán evaluadas sus destrezas en el campo de juego, por la Unión Argentina de Rugby.

El objetivo de la institución mencionada es recorrer el país buscando nuevos talentos.

En este marco, el subsecretario de Deportes, Gastón Rodríguez, destacó la importancia que tiene que el reconocimiento a una deportista surgida de la Escuela Municipal creada hace cinco años. «Que una alumna sea considerada a nivel regional habla muy bien del trabajo que están haciendo los profesores», sostuvo.

Por su parte, el profesor de rugby, Cristian Peña, manifestó que están muy contentos de tener como aspirante a una de sus jugadoras en las juveniles de la Selección Regional de Rugby.

«La concentración que se lleva a cabo mañana incluye que le hagan la pruebas antropométricas, donde también conocerá todas las destrezas del rugby, como pases y recepción, takle, duelo, ruck , entre otras», detalló.

También, comentó que la deportista viene trabajando muy bien en los test de fuerza, potencia y velocidad. «Ella viene cumpliendo con eso y gracias a su esfuerzo, se ha destacado para representar a la escuela municipal», cerró.

Por otro lado, Rocío Casas, alumna de la Escuela Municipal de Rugby, mencionó que esta es una gran oportunidad que le suma nuevas experiencias.

«Llevo dos años con la práctica de este deporte y lo que más me gusta es correr y taklear. Creo que me voy a llevar un buen recuerdo y me gustaría que a futuro también me beneficie», culminó.