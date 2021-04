Reyes recorre la Zona Norte de la provincia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La Diputada Nacional Roxana Reyes estuvo recorriendo Perito Moreno, Los Antiguos, Pico Truncado y Caleta Olivia para visitar escuelas, hospitales y centros de salud.

Su objetivo estuvo puesto, como siempre, en conversar con la comunidad y estar cerca de las necesidades de los vecinos de Santa Cruz, para poder acercar propuestas legislativas tanto a nivel nacional como provincial.

Asimismo, participó como invitada del Bicentenario de la Escuela Remedios de Escalada de la localidad de Perito Moreno donde estuvo con la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, para plantear algunas cuestiones respecto al estado de las escuelas y el regreso a la semi presencialidad de las clases.

«El Consejo Provincial de Educación está desaprobado. Tuvimos un año completo donde alumnos y docentes no estuvieron en los colegios y no hubo ningún plan de cuidado y refacción. Las escuelas están cerradas y tal cual se dejaron el año pasado», sentenció,; y agregó que durante su recorrido constató que «seguimos con escuelas donde no hay calefacción, no hay agua, y las ventanas están selladas impidiendo la ventilación».

Salud

«La necesidad más urgente es el recurso humano, básicamente más terapistas para afrontar el pico de esta segunda ola que los especialistas creen que será en junio o julio», sostuvo Reyes.

La Legisladora dijo que la situación del sistema de salud es muy delicado.

«El contexto de pandemia requiere más que nunca que se tomen decisiones de gobierno que miren de forma integral a las personas y que se invierta en el fortalecimiento de los diferentes niveles del sistema de salud, cuidando a los médicos que tenemos y buscando la manera de evitar un desborde», finalizó.