Los diputados Ricci y Oliva contagiados de coronavirus

Río Gallegos

Los diputados provinciales Nadia Ricci UCR y Gabriel Oliva de EC, dieron positivo a los tests de PCR a los que se sometieron y así lo dieron a conocer por medio de las redes sociales.

Ricci

La diputada de la UCR, escribió en redes sociales: Tras un cuadro febril y dolores corporales durante el pasado fin de semana, el día de ayer me acerqué al Detectar a hisoparme y di Positivo Covid 19.

Tras dos días con mucha fiebre comencé con el tratamiento que me indicaron los médicos y hoy amanecí afebril.

Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi estado de salud. Ahora, a seguir cuidándome para prontamente restablecerme a mi labor.

Oliva

Por su parte Gabriel Oliva de Encuentro Ciudadano dijo: Les cuento que después de empezar con algunos síntomas, ayer me hice un test de Covid y dio positivo.

Estoy aislado con mi familia, pero nos sentimos todos bien.

Trabajaré estos días desde casa, haciendo todo lo necesario para recuperarnos pronto.

Me apena comenzar este desafío de esta forma, pero espero que sea una oportunidad de trabajar en proyectos que hemos estado pensando con el equipo de Encuentro Ciudadano y del Bloque Nueva Santa Cruz.

Mi mensaje: a seguir cuidándose con todas las medidas que conocemos y ante la duda, quedarse en casa y testearse para no contagiar. (Fuente: Diario Nuevo Día)