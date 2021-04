Se vacunó Isolda, que fue la primera persona con Covid en Río Gallegos

Facebook Twitter

Río Gallegos

Reconocida por su actividad comercial y por haber sido la primera riogalleguense en contagiarse de Covid el año pasado, Isolda Margarita Benítez recibió hoy la primera dosis de la vacuna en el Gimnasio Municipal 17 de Octubre.

Visiblemente emocionada, recordó: “hace un año atrás yo me estaba debatiendo entre la vida y muerte”.

Desde horas tempranas, el vacunatorio dispuesto por el Municipio de Río Gallegos en el Gimnasio 17 de Octubre, continuó con la vacunación de la primera dosis a mayores de 62 años.

En la ocasión, se inmunizaron a más de 240 personas, entre las cuales estaba la primera riogalleguense que se contagió Covid el año pasado, Isolda Margarita Benítez, de 63 años.

Yo fui el primer caso de Covid- 19 en Gallegos”, dijo y resaltó que “por ello este es un día súper especial. Hace un año atrás yo me estaba debatiendo entre la vida y muerte,

estuve en el hospital con respirador, salí de terapia intensiva el 14 de abril y recién el 26 salí del hospital”.



“Hoy – continuó entre lagrimas- es un día muy importante porque poder contar con la vacuna, vacunarme y poder decir lo pasé y estoy aquí me emociona mucho, porque hay mucha gente amiga y conocidos que la pasaron mal y no lo pueden estar contando como lo hago yo”.

Por todo esto, “les pido que se cuiden mucho no es joda yo la pase muy mal; y hoy agradecida a todos”, dijo Isolda, al tiempo que resaltó que “en esos momentos me tristeza me aferré

a mi familia, a mis hijos, y mis nietos ellos son el pilar de mi vida”.

Para finalizar, expresó: “aquí me han atendido muy bien, una organización espectacular y la gente muy humanitaria me sentí muy acompañada” y aconsejó a “la gente que se vacune.

En todos los géneros las vacunas han sido buenas, por ejemplo la Polio, Meningitis, neumonía, vacunarse siempre es para bien, no para mal”.