Coronavirus y Juntos por el Cambio: Jorge Soloaga: «no son oportunistas, son golpistas»

Cañadón Seco

La incesante escalada de pueriles, inconsistentes, agraviantes e hipócritas críticas que continúa formulando la dirigencia nacional de la coalición política Juntos por el Cambio hacia la gestión del Presidente Alberto Fernández, cuestionando el manejo de la pandemia del Coronavirus que mantiene en vilo a todo el mundo, también genera que otros referentes políticos del país alcen su voz para responderles de manera tajante.

Uno de ellos es el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, quien dijo que «son mucho más que oportunistas irresponsables, son golpistas criminales con dolo eventual».

El jefe comunal sostuvo que no es para menos que él se sintiera indignado por los demagógicos argumentos de un sector político que, cuando fue gobierno bajo el liderazgo de Mauricio Macri, eliminó el Ministerio de Salud reduciéndolo a una simple secretaría.

«Acusan a la gestión de nuestro Presidente de no poder conseguir más vacunas contra la pandemia, pero obvian decir que ese es un problema que también afecta a países desarrollados. Y lo que es peor -sostuvo- omiten ex profeso decir que fueron ellos los responsables de abandonar en la Aduana millones de vacunas para otras enfermedades, las que finalmente se vencieron y nada les importó la salud de la población que dicen defender».

«Esto da la pauta que son unos canallas antivacunas y ahora se rasgan las vestiduras. Esto también los muestra como personeros anti justicia social, esgrimiendo un odio visceral y ancestral hacia la gran mayoría del pueblo porque solo privilegian a la oligarquía. Prueba de ello es que exigen que la clase privilegiada pueda comprar insumos en laboratorios extranjeros para beneficio propio», puntualizó.

«Su actitud de repugnante antipatriotismo, antidemocráticos de pura cepa, anti justicia social, anti estado de derecho, con argumentos «bolsoneros» que se desploman con solo evaluar como los efectos de la pandemia causa estragos en los países en los que ellos se reflejan», resaltó.