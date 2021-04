Caso Curaqueo: familiares y amigos de Rodrigo marcharon pidiendo justicia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Un centenar de jóvenes marcharon en la tarde noche por el centro de la ciudad pidiendo por el esclarecimiento de Rodrigo Curaqueo, el joven de 19 años que fue hallado sin vida el miércoles en una celda de la División Comisaría 5ta de policia.

En la convocatoria, los jóvenes y familiares de la víctima, se congregaron en El Gorosito y posteriormente marcharon por la avenida San Martín e Independencia y vociferaron cánticos contra la fuerza policial, a quienes acusan de responsables en la muerte de Rodrigo.

Luego de la recorrida, en el Monumento al Obrero Petrolero, la madrea del joven, Andrea Muñoz le dijo a los medios que «cuentan con abogado y esperan que la justicia avance por el esclarecimiento de la muerte de mi hijo», manifestó acongojada.

En este sentido señaló entre llantos y lágrimas que a su hijo lo mató la policía y pidió que los presos que estaban en ese momento «hablen».

«Usaron guantes de latex para pegarle a mi hijo. Y les agradezco a los presos lo que me contaron. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. A mi hijo lo mataron. No se ahorcó como dicen», sostuvo.

Agregó que «a la fiscalía y a los jueces mentirosos, me dijeron que no iban a mover el cuerpo de mi hijo sin mi autorización y lo trasladaron sin permiso a Puerto Deseado. Toda la responsabilidad es de ellos. No creo en la justicia, porque acá en Caleta no hay justicia. Acá matan a los pibes y hoy me tocó a mi», señaló entre llantos.