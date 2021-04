Detectan nuevas modalidades de estafas

Facebook Twitter

Ante las crecientes denuncias de estafas – telefónicas y virtuales – por personas que se hacen pasar por empleados del ente nacional, se reitera que la ANSES no solicita datos personales ni bancarios de manera telefónica, correo electrónico o mensajes de texto en ningún caso.

En este sentido, en caso de recibir algún contacto en nombre de la ANSES, se aconseja no brindar información personal y remitirse únicamente al sitio del organismo, www.anses.gob.ar, o sus redes sociales oficiales.

Además, es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.

CANALES DE DENUNCIAS ANTE CASOS DE FRAUDE O ESTAFA

•Por mail a [email protected]

•Por escrito a Av. Paseo Colón 329 – 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP).

•Personalmente a la sede de la ANSES de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

•Por teléfono al número 130.