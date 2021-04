La Cámara de comercio pedirá una reunión con el municipio y la policía

Facebook Twitter

Es por la grave situación ocurrida con el comerciante Aníbal Villares.

Caleta Olivia

La presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, Miriam Giorgia, emitió un comunicado en el que expresa que pedirá una reunión con Policía y Comercio Municipal para aclarar la situación ocurrida con el comerciante Aníbal Villares.

Ante la situación ocurrida con el comerciante Aníbal Villares la Cámara de Comercio instó a los comerciantes a no tener miedo a expresarse y emitió un comunicado que manifiesta los siguiente:

«Ante la violencia ejercida al ciudadano y comerciante Aníbal Villares, en mi carácter de Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Caleta Olivia debo expresarles:

Si Ud es afiliado o no a la Institución y tiene una situación de irregularidad acontecida en la última década, no tenga miedo a sus expresiones como ciudadano y Comerciante, sienta que en la Cámaratiene un ámbito de escucha y defensa de su situación ante el Estado Municipal.

Si bien, es muy pronto para emitir una opinión más fundada sobre el acto de violencia ejercida al comerciante Villares, asumo el compromiso de reunirnos con el sector de

Comercio Municipal y con la Policía de nuestra ciudad para que se garantice que esta situación no pueda ser justificada como procedimiento sobre los comerciantes de la ciudad.

En mi carácter de Presidente de una institución democrática, no puedo permitir, guardar silencio o justificar el accionar policial como aliado de la violencia física con la que se manejó la clausura.

Desconocemos documentadamente la situación comercial del vecino ante el municipio y es nuestro compromiso acompañar al sector Comercial a regularizar su situación, en base al diálogo.

Entendemos que antes de llegar a una clausura tienen que haber inspecciones previas, apercibimientos, pedidos de regularización por parte del sector de comercio y bromatología municipal

Ante cualquier duda, situación de peligro de amedrentamiento de cualquier tipo, por su situación legal u opinión como ciudadano, señor comerciante

comuníquese al 297-5070615o al mail [email protected]

Los mantendremos informados, estamos a su disposición».

Presidencia de Cámara de Comercio, Industria,Producción y Serviciosde Caleta Olivia