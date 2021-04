A 39 años de la Guerra de Malvinas

Facebook Twitter

Buenos Aires

A casi cuatro décadas del inicio de la guerra, el Gobierno avanza en medidas para identificar a los combatientes argentinos caídos en el archipiélago y enterrados en el cementerio de Darwin. Lenta, la Justicia indaga los acusados de torturar soldados.

La postura de los familiares, la investigación plasmada en un libro y el carácter regional de la causa.

El acuerdo es un «paso enorme que seguirá trayendo paz»

«Otro paso enorme que seguirá trayendo paz» a 39 años del inicio de la guerra. Esas fueron las palabras de la titular de la Comisión de Familiares de caídos en Malvinas, María Fernanda Araujo, para referirse al acuerdo firmado días atrás entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido en Ginebra, Suiza, para identificar restos de soldados argentinos enterrados en una tumba múltiple en el cementerio de Darwin.

«Es un paso enorme, otro gran logro. Las 115 identificaciones ya logradas trajeron paz a muchas familias y sabemos que ahora con este nuevo acuerdo tenemos la posibilidad de traer un poco más de paz a otras cuatro familias», dijo en diálogo con Télam la hermana del soldado Elbio Eduardo Araujo Penón, soldado clase 62, de la compañía B del Regimiento 7.

Los trabajos forenses, que se iniciarán en agosto, se realizarán sobre la tumba múltiple denominada C1 10, que había sido excluida del ámbito de aplicación del Plan de Proyecto Humanitario llevado a cabo en 2017, ya que no se trataba de una tumba anónima.

Cuando se reformó el cementerio en 2004, la placa colocada en esa tumba consignaba que en esa fosa se encontraban los restos del 1er Alférez de la Gendarmería Nacional Julio Ricardo Sánchez y de los soldados de la Fuerza Aérea (FAA) Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna.

Sin embargo, en 2018, cuando comenzaron los trabajos de identificación y tras recabar muestras de ADN de los familiares de los tres soldados de la FAA, se comprobó que sus restos se encontraban en realidad en tres tumbas individuales, que permanecían con la nomenclatura «Soldado Argentino solo conocido por Dios».

La firma del acuerdo en Ginebra fue seguida desde Cancillería por el titular del Palacio San Martín, Felipe Solá; el secretario de la cuestión Malvinas, Daniel Filmus: el titular del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, excombatientes y Araujo, en su carácter de titular de la comisión de familiares.

«La reunión fue extremadamente amorosa y amena, donde pudimos expresar nuestro agradecimiento por habernos escuchado con paciencia todos estos años», dijo Araujo en diálogo con Télam, y destacó que formar parte de esas conversaciones oficiales «aleja los miedos y los fantasmas» que en primer momento tenían los familiares ante los trabajos forenses sobre los restos de sus seres queridos.

Ante las inconsistencias encontradas en Darwin, Araujo aclara que, cuando se hizo la reforma del cementerio, y se reemplazaron las viejas cruces de lapacho blancas por las lápidas de mármol negro de granito, la comisión de familiares confió en la información proporcionada por las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades políticas de Cancillería en ese momento.

«Ahora miramos para adelante y queremos sanar este error que hubo, en el que pecamos por confianza. Lo bueno es que esta equivocación se va a enmendar. No vamos a buscar responsables sino soluciones», dijo Araujo.

«Pudimos expresar nuestro agradecimiento por habernos escuchado con paciencia todos estos años»

MARÍA FERNANDA ARAUJO



MARÍA FERNANDA ARAUJO

La hermana del soldado caído e identificado en Malvinas hace también un reclamo a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires: «Necesitamos que el Gobierno de la ciudad nos reciba y que la comisión tenga su lugar físico propio para poder funcionar correctamente», señaló.

«Tenemos una muestra itinerante. Queremos hacer un museo, con las cruces originales del cementerio, las lápidas que dicen ‘Soldado argentino solo conocido por Dios’ y elementos donados por los familiares, que tienen un gran valor histórico y están guardados», según explicó.

Por las restricciones que impone la pandemia de coronavirus, este nuevo 2 de abril los familiares no podrán viajar desde las distintas partes del país para conmemorar juntos un nuevo aniversario del inicio de la guerra y el día del excombatiente de Malvinas.

En la previa, el 1 de abril, una reducida comitiva estará en San Andrés de Giles para iniciar los homenajes y el viernes 2 en Pilar, donde hay un cenotafio con una réplica del cementerio de Darwin, donde colocarán una hortensia realizada con venecitas, ideada por la mosaiquista Silvia Kun.

En tanto, como el 2 de abril este año cae el mismo día que la celebración del Viernes Santo para los fieles católicos, la tradicional misa que se realiza en la catedral metropolitana pasa para el domingo 4 de abril a las 17.

«Soldado Desconocido», la historia del proceso de identificación en Darwin

En «Soldado desconocido», Alicia Panero relata los pormenores del acuerdo sellado entre la Argentina y el Reino Unido para la identificación de combatientes argentinos enterrados sin nombre en el cementerio militar de Darwin, denominado Plan Proyecto Humanitario Malvinas.

La investigadora, historiadora, periodista y escritorarevela «omisiones y errores, y la reparación» en la búsqueda de identidad de los soldados muertos en las islas, y afirma que su objetivo fue «relatar una historia, con una gran base documental, con la única intención de llegar a la verdad e identidad».

«Las omisiones y falta de respuestas, así como el ocultamiento de soldados bajo otros nombres, fue un descubrimiento perturbador, que no hizo más que generar una lucha contra medios, sistemas y relatos instalados» en torno a Malvinas, apuntó la investigadora y profesora superior en Historia, quien actualmente está radicada en Villa Allende, Córdoba.

-Télam: Usted escribió «Las mujeres invisibles», el libro que visibilizó que en la Guerra de Malvinas habían participado mujeres en diferentes tareas. ¿Cómo surgió ahora la idea del libro «Soldado desconocido»?

-Alicia Panero: «Soldado desconocido» es un libro que nació desde la búsqueda de identidad de los soldados argentinos sepultados en el cementerio militar de Darwin en 1983 (un año después de la guerra), en las islas Malvinas, luego de muchas gestiones y reclamos, especialmente de los familiares para encontrar alguna forma de paz interior.

-T: ¿Cómo fue el trabajo?

-A.P: El libro es una minuciosa investigación, comenzada a fines del 2016, cuando recién se firmaba el Plan Proyecto Humanitario Malvinas para identificar a los solados de Malvinas que murieron en el conflicto en 1982. La carga documental analizada permitió conocer que había tumbas conjuntas o múltiples (una, la C 1 10) cuyos nombres habían sido adulterados en la remodelación del cementerio en 2004. Las familias de esos caídos perdieron el derecho de acceso a la verdad ya que el acuerdo de identidad solo incluía tumbas nominadas con la leyenda «soldado argentino solo conocido por dios».

-T: ¿Cuántas tumbas se identificaron fehacientemente y cuántas faltan?

-A.P.: Se identificaron 115 soldados y quedan, sumadas las dos conjuntas 12 restos por identificar.

-T:¿A partir de qué momento comienza su lucha por la ‘verdad’ para identificar fehacientemente a todos los conscriptos caídos en Malvinas?

-A.P.: Después de muchos reclamos, muchos, y presentaciones de notas y una presentación judicial también, El Equipo de Antropología Forense de Argentina (Eaaf) hizo lo suyo para que se tomen las muestras de aquellas familias que nada sabían de sus muertos y se habían quedado esperando que el Plan Proyecto Humanitario Malvinas los alcance.

«No hay explicación para lo que ocurrió. Sus responsables nunca las dieron»

ALICIA PANERO-T: ¿Se pudo dilucidar qué ocurrió?

-A.P.: No hay explicación para lo que ocurrió. Sus responsables nunca las dieron, pero el camino para alcanzar la verdad fue largo. Hace pocos días el Gobierno argentino firmó el acuerdo, nuevamente con el Reino Unido, que permitirá la identificación de una de las dos tumbas múltiples. Es un gran logro para mí haber plasmado esa tarea en el libro. Un libro que, además, habla de historia, historia de los cementerios de guerra en nuestro país, la identidad del muerto en combate en el mundo y en Argentina. En este trabajo se señala dónde están cada uno de los documentos que lo hicieron posible, para que, en el futuro, quien lo necesite pueda acceder a pruebas y fuentes inéditas y desconocidas en nuestro país. Los historiadores tenemos la misión de acercar la verdad documentada a la gente y reconstruir el pasado con veracidad. Y ese es mi objetivo.

T: ¿Cuál cree que ha sido su aporte con el libro a la cuestión Malvinas?

A.P.: Sin duda que el libro permite conocer los pormenores del acuerdo y sus protocolos y, también, las omisiones y errores y la reparación.

Acusados de torturar soldados, a otros seis exmilitares les llega la indagatoria

A 39 años de la guerra, la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, indagará a seis exmilitares argentinos acusados de haber torturado a soldados conscriptos de su propia tropa durante el conflicto bélico.

La medida fue adoptada por la jueza Federal Mariel Borruto, en la causa Nº 1777/07, caratulada «Pierre Pedro Valentín y otros sobre delitos de acción pública», que tramita en ese juzgado fueguino desde 2007, tras la denuncia presentada por un grupo de exconscriptos correntinos.

Borruto ya procesó a cinco exmilitares en febrero de 2020 por estos hechos, y en mayo de ese mismo año llamó a nuevas indagatorias, aunque a raíz de las restricciones sanitarias por la pandemia esos actos se fueron posponiendo hasta casi un año después.

El primero en declarar será el exgeneral de brigada Omar Edgardo Parada, que era Jefe del Comando de Brigada de Infantería III de Corrientes y durante la guerra se instaló en Puerto Yapeyú.

Tanto Parada como otro centenar de exmilitares están acusados de infligir tormentos a los soldados, entre ellos estaqueamientos y enterramientos que fueron descriptos por decenas de denunciantes. Con 94 añosParada, declarará el 13 de abril a las 11 de la mañana.

El 14 de abril a la misma hora declarará Jorge Aníbal Santiago Cadelago, y el 15 lo hará Jorge Guillermo Díaz.

Por otra parte, para el 20 de abril fue citado Emilio Samyn Duco, el 21 será el turno de Horacio Francisco Vlcek y el 22 le corresponderá brindar declaración indagatoria a Jorge Raúl Masiriz, indicaron las fuentes.

Todas las indagatorias se realizarán por videoconferencia, con la jueza Borruto y el fiscal Marcelo Rapoport en el Juzgado Federal de Río Grande, mientras que los imputados estarán en un tribunal próximo a su lugar de residencia.»Su traslado a Tierra del Fuego no es aconsejable en el contexto de la pandemia. Tratamos de avanzar en la causa minimizando los riesgos sanitarios», explicaron desde el tribunal.

Con estos tiempos procesales la causa «va camino a la impunidad»

CENTRO DE EX COMBATIENTES ISLAS MALVINAS

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, que en febrero último cuestionó a la jueza Borruto por la lentitud en el trámite del expediente, se mostró conforme con la medida, aunque reiteró que con estos tiempos procesales la causa «va camino a la impunidad».

El Cecim, que interviene en el juicio en calidad de querellante, había sostenido en un comunicado que al «ritmo actual», el caso necesitaría «311 años para llegar a un juicio, que con suerte podría llegar a celebrarse en el año 2300».

La investigación de las presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas tuvo su origen en la proyección de la película «Iluminados por el fuego», del realizador audiovisual y actual ministro de Cultura, Tristán Bauer, y filmada a partir de un libro escrito por el periodista Edgardo Esteban, veterano de la guerra de 1982 y hoy director del Museo Malvinas.

La proyección de la película fue organizada en 2005 por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes.Al final del evento, varios ex combatientes de Malvinas que estaban en la sala se quedaron en sus butacas, visiblemente conmocionados y con lágrimas en los ojos.

El entonces subsecretario de Derechos Humanos correntino Pablo Bassel habló con ellos y así comenzó a enterarse de que varios habían sido víctimas de tormentos.Dos años después, Bassel presentó la denuncia en Río Grande con los primeros 25 casos.

La causa tuvo un trámite preliminar extenso, porque se debatió jurídicamente si se trataba de casos de lesa humanidad, un tema que aunque ya fue zanjado en diferentes instancias todavía sobrevuela el expediente.

En diciembre de 2018, la Justicia citó por primera vez a prestar declaración indagatoria a 18 de los 95 imputados, aunque en diciembre de 2019 sólo declararon Eduardo Luis Gassino, Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

En febrero de 2020, la jueza Borruto procesó a los cuatro: a Garde se le imputaron dieciocho hechos, a Affranchino Rumi dos (uno de estaqueamiento y el otro de enterramiento de soldados), a Gassino el enterramiento de cinco soldados, y a Calderini el estaqueamiento de dos.

Uno de los hechos, por ejemplo, comprendió el enterramiento de cinco soldados por sacrificar una oveja para comer, mientras que otro se refirió a la muerte de dos soldados durante esos vejámenes.

Con las indagatorias de abril, aún quedarían por declarar otros ocho exmilitares de los citados en 2018.

Los denunciantes y querellantes saben que luego de cada indagatoria o procesamiento continúan apelaciones, recursos y más trámites judiciales, y que la lista de acusados llega casi a un centenar.

Por eso hablan de «impunidad», y del desarrollo de una guerra que sigue librándose en el Fuero Federal, 39 años después de concluido el conflicto armado con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.

«La causa Malvinas no sólo incumbe a nuestro país sino que es regional»

Para el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y el espacio marítimo circundante no sólo incumbe a la Argentina sino que es «regional», en referencia al apoyo permanente del Mercosur y otros bloques.

Durante el gobierno de Alberto Fernández la cuestión Mavlinas volvió a ser política de Estado a partir de la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos al archipiélago, afirmó Filmus en una entrevista con Télam, yconsideró que el gobierno argentino tiene que seguir con atención el malestar de los isleños a partir de la decisión del Reino Unido de excluir a las Malvinas del acuerdo comercial post-Brexit la Unión Europea.

-Télam: ¿Qué significa el apoyo del Mercosur al reclamo argentino de soberanía por Malvinas?

-Filmus: El apoyo permanente del Mercosur a los derechos soberanos argentinos sobre las islas Malvinas muestra que se trata de una causa que no incumbe sólo a nuestro país sino también al bloque regional. Desde su origen, el Mercosur ha respaldado los derechos argentinos, ha condenado la usurpación y el militarismo británico, y ha apoyado la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales que pertenecen a los argentinos. En la misma dirección que la OEA, la Celac y la Unasur, el Mercosur ha reclamado por el cumplimiento del llamado al diálogo bilateral según propone la resolución 2065 de la ONU.

-T: ¿Cuál es el impacto del acuerdo firmado con el Reino Unido para identificar los restos de soldados argentinos que están enterrados en Malvinas?

-F: El acuerdo firmado en Ginebra, en la Cruz Roja Internacional, que da inicio a la segunda fase de la iniciativa humanitaria que permitirá avanzar con la identificación de los soldados argentinos que cayeron luchando valerosamente en Malvinas, es el resultado de una política de Estado que comenzó en el 2012 y que ya permitió, después de muchos años de espera, que 115 familias puedan identificar y homenajear a sus seres queridos. Seguiremos trabajando para concluir con la identificación de todos los caídos.

«La base militar en Malvinas es una amenaza para toda la región»

-T: ¿Es un retroceso en el reclamo que Gran Bretaña mantenga la presencia militar en el archipiélago?

-F: Argentina, y todos los organismos multilaterales de los que forma parte, han condenado la presencia militar británica en el Atlántico Sur. La base militar en Malvinas es una amenaza para toda la región y viola las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Malvinas y la zona de Paz del Atlántico Sur. Esta base de ninguna manera tiene un sentido defensivo, ya que Argentina ha reiterado que el único camino para la recuperación del ejercicio de la soberanía es la paz y el diálogo. La presencia militar tiene como objetivo principal asegurar el acceso y el control británico a la Antártida, al corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, y asegurar que el Reino Unido pueda seguir explotando los recursos naturales de toda esa región. La Cancillería argentina condenó firmemente la decisión de Boris Johnson de mantener la presencia militar en las Islas.

-T: Ante el reciente rechazo de los isleños al acuerdo post-Brexit del Reino Unido con la Unión Europea, que excluye a las Malvinas, ¿puede Argentina capitalizar ese malestar?

-F: La aplicación del Brexit trae como consecuencia que los países europeos pasan a tener un menor compromiso de apoyo a las posiciones del Reino Unido. La votación en las Naciones Unidas respecto a la obligación del Reino Unido de devolver el archipiélago de Chagos al Estado de Mauricio mostró que un solo país europeo lo acompañó con su voto. Este fenómeno también se manifestó al excluir a Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. Es un proceso que Argentina tiene que seguir con atención.

-T: ¿Es la causa Malvinas un tema que cierra la grieta?

-F: Malvinas es una causa nacional que une a los argentinos. Desde el momento en el que las islas Malvinas fueron usurpadas, hace 188 años, nuestro país nunca dejó de reclamar la recuperación de sus derechos de soberanía, basándose en fundamentos jurídicos e históricos. En el gobierno del presidente Alberto Fernández la cuestión Malvinas volvió a ser política de Estado. Con amplio consenso se aprobó el año pasado en el Congreso la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las islas Malvinas que, conformado por representantes de todos los sectores políticos, académicos, excombatientes y de la provincia de Tierra del Fuego, ya trabaja en la elaboración de propuestas de políticas a mediano y largo plazo. Este el único camino que permitirá cumplir con el reclamo que forma parte de la Constitución.

El 2 de abril, todos y todas, desde la Quiaca hasta la Antártida, rendiremos homenaje a quienes combatieron heroicamente por la recuperación del ejercicio de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas. Recordaremos con honor, admiración y respeto a los 649 soldados que dieron la vida por la Patria. Y también homenajearemos a quienes volvieron al continente y llevan en sus cuerpos y mentes el testimonio de haber luchado con valor por nuestras queridas islas, y a sus familiares, en especial a los que sufrieron la pérdida de sus seres queridos. (Fuente: Telam)