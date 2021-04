Comerciante de Caleta denunció que recibió una feroz «paliza» de parte de la policía

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El comerciante Anibal Villares, denunció en las redes sociales una brutal golpiza que recibió de parte de efectivos policiales.

Según trascendió, el hecho se produjo luego que inspectores de comercio intentaban clausurar su local comercial y dieron intervención a la policía. Además, por las redes sociales se vincula a la inspección comercial y clausura, con lo sucedido del escrache público contra la mujer del intendente Fernando Cotillo.

En su face, Villares relató que «me sacó la policía del negocio, esposado, me pasearon en el patrullero y me dieron tanto que pensé que me mataban, me trajeron al hospital. Me esperaba la médica policial hizo un acta y no puso nada, no la firme. Me llevaron otra vez al estacionamiento del Hospital y me arrastraron por el lugar».

Agrega que «luego me a esposaron también los pies, me subieron al patrullero y me pasearon otra vez. Pensé que me mataban, la doctora Aguilar observaba con un seguridad y se reían…!! Terrible… El orígen de todo esto, el recibo de sueldo de la señora del intendente..!!», postearon en las redes.