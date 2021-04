Coparticipación del 50 % de regalías mineras a las comunas

Facebook Twitter

Los solicitó el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, a través de la diputada por pueblo Liliana Toro.

Cañadón Seco

Por intermedio de la diputada por pueblo Liliana Toro, el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga,

solicitó a la Cámara del Pueblo de Santa Cruz instrumentar una Ley que posibilite que el 50 % de los recursos financieros que recibe la Provincia en concepto de regalías mineras,

sean distribuidos equitativamente entre municipios y comisiones de fomento, estimando que en su totalidad, los mismos representan entre 300 y 350 millones de pesos mensuales.

“Esa masa de dinero que no se coparticipa, le permitiría a todas las comunas resolver gran parte de su problemas financieros por sí solas y no estar sujetas a la acción discrecional de quienes, sea cual fuera el período de gestión, estén al frente del gobierno provincial” sostuvo el jefe comunal.

Añadió que «con ello se garantizaría una transferencia directa de fondos. De esta manera se fortalecerían las autonomías de cada municipio y comisiones de fomento,

pero además representaría un verdadero proceso de federalismo y romper con el esquema de la concentración de los ingresos por recursos no renovables”, puntualizó.

Para fundamentar su postura, tal como lo indica en la nota elevada a la legisladora que representa a Cañadón Seco y Caleta Olivia, Soloaga se remite a la aplicación del Art.2 de la Ley Nacional 24.196/93 que se refiere a las inversiones mineras.

A través de ese capítulo legal, se faculta a las provincias a cobrar en concepto de regalías, el 3 % sobre el valor en boca de mina y otras provincias que tienen explotaciones mineras coparticipan a sus municipios los recursos financieros obtenidos con diferentes modalidades, algo que no ocurre en Santa Cruz.



Es por ello que solicitó a la diputada Liliana Toro que tenga a bien interponer y promover un Proyecto de Ley tendiente a subsanar esta omisión que “despoja severamente”

a los municipios y comisiones de fomento de esta provincia, de fondos que “indefectible e inexorablemente” se les debe transferir por provenir de la extracción de recurso natural no renovable, como también lo son los hidrocarburos.

Soloaga resaltó que tampoco se coparticipan los ingresos fiscales que percibe la provincia por canon minero, canon de agua pública, canon hidrocarburífero, fondo tecnológico productivo, fondo especial de consumo y canon pesquero.

“Ante esta realidad y teniendo en cuenta las realidades económicas y financieras que deben soportar las instituciones comunales de Santa Cruz, solicito que se disponga mediante

Ley de la Cámara del Pueblo, un sistema de distribución que determine la coparticipación del 50 % de todos los recursos fiscales en favor de las comunas y del 50%

restante en favor de la administración central provincia”, puntualizó.