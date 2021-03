Salud: renunció Aballay y crecen rumores acerca de más salidas

Facebook Twitter

Río Gallegos

El Secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Dr. Germán Aballay presentó la renuncia a su cargo.

El primer escudero de las acciones del gobierno y del ministerio de salud de la provincia de Santa Cruz ya no forma parte de staff de salud. Se suman rumores acerca de más dimisiones en ese ministerio.

Saltaron los primeros fusibles de un conflicto que parece recién comenzar entre el Ministerio de Salud de Santa Cruz y los trabajadores de los hospitales de toda la provincia.

En este escenario más que compelo entre protestas que van en aumento y funcionarios que no funcionan el Secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Dr. Germán Aballay presentó la renuncia a su cargo, confirmó Diario Nuevo Día con fuentes del Ministerio de salud.

Aballay quien se desempeñó en el cargo e incluso ofició de punta de lanza en diversas ocasiones defendiendo al modelo kirchnerista (culpando a la gente de los contagios en alguna ocasión, o atacando verbalmente al Dr. Acuña Kunz en otra oportunidad ) ha renunciado a la secretaría que ostentaba aunque no se conocieron las razones que argumentó al dejar tal cargo.

Por otra parte fuertes rumores indican que ya estarían evaluando seguir los pasos de Aballay distintos funcionarios que están siendo cuestionados por los trabajadores de la salud. (Fuente Diario Nuevo Día)