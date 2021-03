Con una protesta frente al Hospital Zonal, trabajadores de la salud exigieron transparencia en el pago de guardias

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Luego de la publicación de un recibo de sueldo de una especialista en nutrición, y en la cual se registraron irregularidades, trabajadores de la salud protestaron este mediodía en el Hospital Zonal exigiendo «transaparencia» en el pago de las guardias.

Días atrás se dio a conocer en las redes sociales el recibo de sueldo de Andrea Angeloni (esposa del intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo), donde aparecen pagos de más de 137 mil pesos por guardias activas como nutricionista en un sueldo total que suma más de 260 mil pesos. Más allá del monto, el tema generó indignación debido a que Angeloni, también se desempeñaría en la municipalidad y dos clínicas privadas, además de que Nutricionistas no realizarían guardias en el Hospital Zonal en época de pandemia.

Si bien es cierto que hasta el momento los responsables de la dirección del hospital no dieron las explicaciones pertinentes como funcionarios públicos, quien si lo hizo, es la secretaria general del gremio de los profesionales de la salud.

«Como APROSA, venimos haciendo reclamos ante las irregularidades en el pago de guardias, y siempre decimos que no queremos arreglar las guardias con los directivos» dijo Andrea Pérez a FM Vanguardia, quien además confirmó que los licenciados en nutrición no hacen guardias activas en todos los hospitales de la provincia.

Consultada la doctora, sobre el problema de fondo, Pérez sostuvo que hoy está en la mira el personal de recurso humano, y creo que la foto es una anécdota, por eso, la mirada debe estar en las irregularidades de esas guardias activas» argumentó y se preguntó, cuántas guardias activas hay que hacer, para cobrar esos montos, nuestros compañeros que están en la primera línea, están indignados, dijo.

Al respecto, la referente de APROSA, adelantó que ya se hicieron las notificaciones correspondientes, al director y al ministerio, para investigar y recibir las explicaciones, porque esas irregularidades, nos llaman mucha la atención, ya que hay muchos reclamos de gente que se les debe las guardias, y obviamente se indignan, señaló.

Por último se le preguntó a Pérez cuando significa en carga horaria, cobrar $137000 en concepto de guardia activa, a lo que respondió, que para percibir esos montos, se calcula que esa profesional tuvo que haber trabajado de lunes a lunes, y los fines semana, durante dos meses, precisó.