Soloaga advierte que Sinopec quiere irse dejando tierra arrasada

Cañadón Seco

El Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, calificó de «inadmisible» la ambigua postura existente en torno al sombrío panorama que se cierne en el ámbito petrolero respecto a «la amenaza de la depredadora china que se llama Sinopec».

El jefe comunal acompañó este martes la masiva asamblea de trabajadores de empresas de servicios que, apoyados por la conducción del Sindicato Petrolero y Gas Privado que lidera Claudio Vidal, paralizaron los yacimientos de la operadora luego que ésta, de manera sorpresiva, ordenara desafectar de funciones a varias cuadrillas de operarios.

Ello lo llevó a decir que probablemente por miedo a presiones económicas, judiciales o políticas, quienes tienen que velar por los intereses de los santacruceños, legítimos dueños de un recurso natural, tienen un rol impasible ante el vaciamiento de yacimientos concesionados a esa operadora que, como ya es vox pópuli, pretende irse dejando un legado de «desastre económico y social».

«Las víctimas serán los propios santacruceños, dueños legítimos del recurso, porque la operadora ahora pretende vender sus concesiones dejando tierra arrasada ya que con su política de desinversión en perforaciones y búsqueda de nuevos reservorios, en dos o tres años los yacimientos que les fueron concedidos se quedan prácticamente sin petróleo y están, por lo tanto, en riesgo miles de puestos de trabajo», afirmó

«En consecuencia -advirtió-, quienes no actúen en resguardo de los supremos intereses de Santa Cruz, recibirán la condena implacable de la sociedad y de la historia».

Contra capitales especulativos

En otro pasaje de sus declaraciones puso de relieve que «como integrantes de una localidad que es la Capital Provincial del Petróleo, hemos apoyado constantemente a los trabajadores de la industria hidrocarburífera porque formamos parte de una misma idiosincrasia, de una misma línea conceptual y somos parte de un mismo territorio que tiene un recurso que nos contiene a todos, el petrolero».

«Quien no entienda esto, obviamente no va estar inmerso en este contexto a no ser que lo haga por obligación o compromiso, pero nosotros lo estamos porque entendemos e interpretamos una realidad que forma parte de nuestra naturaleza en materia de responsabilidad y compromiso institucional y político».

«Es por eso que con algunos dirigentes, sobre todo con Claudio Vidal, aunque algunas veces no nos pongamos acuerdo en otras cuestiones, tenemos un mismo verbo y nos manejamos en una misma concepción y vamos en la misma dirección por la defensa de los trabajadores».

«Por el contrario -resaltó- subsisten los capitales petroleros especulativos, como es el caso de Sinopec, que pareciera valerse de posturas ambiguas de quienes tienen responsabilidades en Santa Cruz, permitiendo a esta operadora saquear y depredar yacimientos poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y la sustentabilidad social y económicas de nuestras comunidades».

«Entonces, cuando hay un Estado ausente, se afirma el rol de las organizaciones representativas que entienden que deben ponerse al frente de la lucha porque bien lo precisó tan categóricamente el 3x presidente General Juan Domingo Perón: hay que marchar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y aquél que no comprenda esto tan claro y sencillo -reiteró- la historia lo va a condenar».