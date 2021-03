APROSA exige transparencia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Ante los hechos de público conocimiento en lo que respecta a irregularidades en los recibos de sueldo, el gremio de los profesionales de la Salud exige al responsable de la cartera de Salud y Medio Ambiente de la provincia que tome cartas en el asunto.

Después de conocerse recibos de sueldo con guardias onerosas que no coinciden, ni condicen con la realidad en la que se trabaja, la secretaria general del gremio, Andrea Pérez, manifestó el descontento del personal de salud, y además exhorta al ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que se aclare esta situación y que procedan con transparencia, como siempre se les ha pedido en cada reunión mantenida, como así también a los distintos miembros del ejecutivo y directivos de los hospitales de nuestra provincia.

Este episodio que puntualmente se está viviendo con una de las licenciadas en nutrición del Hospital Zonal de Caleta Olivia, nos genera desconfianza de un accionar poco claro, ya que mientras en paritaria estamos reclamando por un aumento en el salario y el corte definitivo de la precarización laboral, nos encontramos con una gran sorpresa, claramente no grata, que nos deja mucho que pensar sobre el accionar de aquellos que deben generar transparencia en cada acto administrativo, y esto hace 8 años que lo venimos pidiendo, no es algo nuevo.

Por último, Pérez espera que se resuelva pronto esta situación, y que en la próxima reunión paritaria del sector de Salud se comiencen a dar respuestas claras y concretas a nuestros pedidos.