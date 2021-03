Conflicto con la operadora China, Sinopec

Facebook Twitter

«Esperamos respuestas de Sinopec, pero nos siguen faltando el respeto a los santacruceños» manifestó Hernán Elorrieta, legislador del Partido SER.



Caleta Olivia

A más de una semana del pedido elevado desde la cámara de diputados, los integrantes de la comisión de energía y combustible continúan esperando la presentación del plan de inversiones para este año.

El diputado Hernán Elorrieta expresó «la situación es complicada, nadie responde, ni en Buenos Aires, ni en Santa Cruz, ni en China.

Desde el estado provincial tampoco se han hecho eco de nuestro interés, no quiero pensar que no les interesa el futuro de cientos de trabajadores”

Una vez más el legislador recordó que “Denunciamos a Sinopec en diputados, (Claudio) Vidal los denunció en la justicia y aun así no se hizo nada».

Explicó que en la primera sesión y con el acompañamiento de los diputados se han remitido los pedidos de informes a las operadoras.

“Hasta ahora sólo YPF presentó lo que hará en la provincia, y mucho de ello es gracias al esfuerzo de Claudio Vidal y la comisión directiva que logró que se aumentara la inversión en la cuenca del Golfo San Jorge”.



Elorrieta destacó el papel del sindicato en las largas y arduas negociaciones. «La falta de respuestas de la empresa Sinopec a los trabajadores que tiene parados de más de 5 yacimientos.

Esta empresa ha roto la conciliación, no negocia con nadie y hacen oídos sordos a cada pedido que se ha hecho.

Deja en la calle a trabajadores y no dan explicaciones” de esta forma expresó su preocupación el legislador del Partido SER.