Gabriel Oliva es el nuevo Diputado provincial en reemplazo de Perez Gallart

“Nuestra banca seguirá tendiendo la misma dignidad con la que hemos tratado de sostenerla en estos trece años de vida de nuestro partido”, señaló Matelán en la presentación.

Río Gallegos

Gabriela Mestelán, del partido Encuentro Ciudadano, realizó la presentación junto al futuro legislador, Gabriel Oliva, acompañados por el referente partidario Daniel Busquet.

Gabriel Oliva es quien sucederá al fallecido diputado Javier Pérez Gallart en las próximas semanas, una vez finalizados los trámites administrativos de rigor.

Fundador de Encuentro Ciudadano en 2007 junto a Gaby Mestelán, el propio Pérez Gallart y un grupo de personas, ‘Faty’ Oliva –como lo conocen sus allegados–

es un destacado docente e investigador que desarrolló su vida profesional en el INTA de Santa Cruz y en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la UNPA.

A pesar del duelo que atraviesa todo Encuentro Ciudadano, fue una jornada de importantes definiciones: en una conferencia de prensa atravesada por la emoción,

en la oportunidad, la diputada Fabriela Matelán expresó que» Siempre hemos convocado a los medios para comunicar candidaturas, triunfos, derrotas, posicionamientos del partido.

Esta es una circunstancia no solo extraña sino también profundamente dolorosa por un lado y que habilita una posibilidad para Encuentro Ciudadano.

La banca que ha dejado Javier Pérez Gallart la va a ocupar Gabriel Oliva, y para nosotros esto tiene un sinsabor, por un lado un terrible dolor por la partida tan temprana de Javier

y por otro lado esta oportunidad de que Gabriel va a asumir ese lugar.

Y también como partido este ha sido un golpe importante que estamos atravesando, pero pensaba que también es una oportunidad para nosotros de poner en acto lo que siempre tuvimos en convicción.

Nosotros nacimos en el año 2007 y cada vez que nos presentamos a las elecciones fuimos con lista de diputados propia. Y con una convicción: que era posible y es posible en política, decir que una lista es buena,si uno la da vuelta y la vota igual. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad de demostrar que esto es así.

Javier no está, quien le sucede en la lista que es Renato Lillo tampoco está porque también ha fallecido, y viene Gabriel Oliva y nosotros tenemos la enorme confianza, el enorme alivio y

la enorme tranquilidad, de que la banca de Encuentro Ciudadano va a seguir teniendo la misma dignidad con la hemos tratado como partido de sostenerla estos trece años.

Javier decía, cuando nosotros presentamos el partido en 2007, que las instituciones en Santa Cruz estaban perdiendo su latido, y que nosotros nos comprometíamos a tratar de recuperar ese latido.

Queremos decirles que seguimos comprometidos con ese latido, con el latido Javier. Encuentro Ciudadano sigue latiendo en la Legislatura y el latido de Javier sigue entre nosotros porque

Encuentro Ciudadano no es un partido de personas, es un colectivo que sueña una sociedad distinta, una sociedad justa y humana y por eso estamos hoy compartiendo con ustedes en este momento».

Por su parte quien será diputado en los próximos días, una vez finalizados los trámites pertinentes, Gabriel Oliva manifestó que “Es un tiempo difícil para todos porque estamos despidiendo a alguien que para todos fue muy importante. Yo creo que Javier es irremplazable, no voy a reemplazar a Javier porque no es posible. Javier era una persona muy especial y yo creo que eso lo han compartido los que estuvieron de la misma vereda política y los que estuvieron de la vereda opuesta.

Y déjenme hacer un pequeño recuerdo de Javier: lo conocí en Buenos Aires, éramos estudiantes en la Buenos Aires de 1983, la vuelta a la democracia, eran momentos de mucha esperanza

y con Javier pudimos militar juntos en esa época en el peronismo, y después cuando volvió seguimos en el Frente Grande y después con la construcción de Encuentro Ciudadano.

Creo que a Javier lo definían tres cosas, por lo menos en su vida política, en su vida pública. Una es que era un constructor y creía que la política iba a darnos una sociedad distinta,

creía en la capacidad de la construcción política para realmente cambiar la sociedad. Probablemente, esto venia de su familia: su abuelo fue presidente de la convención constituyente de la provincia de Santa Cruz, y su padre era también constituyente en esa época y fue diputado.



Lo segundo que admiro de Javier es que nunca tomó un atajo. Javier creía en cosas y era coherente y en la provincia en todos estos años que hemos vivido sobraron atajos, sobraron oportunidades para hacer las cosas más fáciles para resignar convicciones, y él nunca lo hizo.

Es algo admirable que tienen pocos dirigentes que han pasado por esta época tan rica y convulsionada de la política santacruceña.

Y la tercera es que Javier siempre trato de construir puentes. Ésta fue una época política en la que se construyeron enemigos, y Javier siempre apostó a construir puentes.

Así que yo creo que esas tres características lo definen, y es lo que yo voy a tratar de seguir en la Legislatura.

No es momento para presentar proyectos ni hablar mucho del futuro ahora, pero vamos a continuar con la labor de Javier en este último año.

Tenemos un equipo que ha producido una enorme cantidad de propuestas y de trabajo en la Legislatura; vamos a continuar con las viejas reivindicaciones de Encuentro Ciudadano,

todo el trabajo que hizo Gaby Mestelán en sus dos diputaciones. Y, probablemente, con mi perfil más del lado del medio ambiente y de recursos naturales, haré mi aporte en lo que es el manejo sustentable de los recursos.

Y ojalá que podamos trabajar juntos con la oposición. Y, probablemente, podamos seguir apostando a construir puentes con todos como hizo Javier, y como le debemos a Javier”.