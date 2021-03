APROSA junto a los trabajadores de la salud de la cuenca carbonífera

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Tras los hechos de público conocimiento, que han tomado relevancia a nivel nacional, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, mantiene el apoyo al personal del sistema de salud de Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour.

Después de conocerse los reclamos hechos al director del Hospital José Alberto Sánchez, por las condiciones de las habitaciones habilitadas para la atención de los pacientes COVID de esa comunidad, que no están cumpliendo las normas básicas para la atención primaria, sabiendo las consecuencias graves que eso acarrea, tanto para los pacientes, como para los trabajadores de la salud, es que desde Aprosa llamamos a las autoridades competentes a dar una pronta solución a este tema.

La secretaria general del gremio, Andrea Pérez, manifestó el acompañamiento y el apoyo hacia cada uno de los trabajadores de la salud, ya que vemos además no contar con el recurso humano suficiente, ni así también el tecnológico, es que volvemos a reiterar el pedido para contar en nuestros hospitales con personal médico capacitado para tal fin, y la falta de enfermeros que puedan acompañar a los pacientes.

Además, es importante que se pueda regularizar la situación de la falta de insumos, de los equipos de protección personal para el personal de salud, que esta desde hace 1 año abocados a la atención de la salud de la comunidad.

Por último, Pérez destacó el esfuerzo que cada uno está realizando en el cuidado de la salud de los pacientes COVID, y es necesario que las autoridades traigan soluciones rápidas, para que no lleguemos nunca más detrás del problema.