Coronavirus: preocupación frente a la posible segunda ola de contagios

Las Heras

Carlos Javier Regazzoni, médico, político y diplomado en estudios filosóficos evaluó la situación de la pandemia de coronavirus a un año del 19 de marzo,día en que se decretó el aislamiento obligatorio.

Criticó el plan de vacunación y no descartó una nueva cuarentena.

El médico Carlos Regazzoni criticó que el plan de vacunaciónn contra el covid-19 haya privilegiado a las personas en función de su actividad y no por los factores de riesgo.

Alertó que se puede volver a la cuarentena si no se evitan los contagios

El especialista consideró que hay que priorizar a los adultos mayores a la hora de vacunar contra el covid.

“Hay que ser enérgicos con la vacunación. No vamos a llegar a frenar la segunda ola si no tenemos una estrategia firme y clara y vacunamos a los que tienen que ser, es decir, a los mayores de 60 o gente menor con factores de riesgo y no por su ocupación –“se usaron excusas pueriles para la vacunación”, consideró.

Eso es un derroche de vacunas”, observó: “Si nos sos médico y no estás atendiendo a pacientes, no tiene ningún sentido.

Vacunar a una persona de menos de 30 años sin factores de riesgo que tiene 10 mil veces menos de posibilidad de morir que una mayor de 60 o de menos pero con factores de riesgo, es un error logístico”.

Fuente: El Ciudadano de Las Heras