Una testigo de la División Convenios de Vialidad Nacional declaró en el juicio por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz

Buenos Aires

Una ex empleada de la División Convenios de Vialidad Nacional declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 2 porteño sobre la firma de acuerdos para la realización de obras públicas entre las provincias y los municipios con el Estado nacional, en el marco del debate que tiene acusada a la ex presidenta Cristina Fernandez y a una docena de ex funcionarios y empresarios por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.

Actúan en representación del MPF el titular de la Fiscalía General 1 ante los TOF, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante, Sergio Mola.

En su exposición a través de la aplicación Zoom, la testigo Lucía Lacunza relató que ingresó a trabajar en el organismo estatal en agosto del 2013 y que se desempeñó desde entonces y hasta el 2016 en la División Convenios.

Sobre su paso por ese área sostuvo que la oficina estaba a cargo de la redacción «de los convenios entre las partes, entre Vialidad y otras provincias, o con otros municipios».

Señaló que se trataba de «convenios de obras públicas y que estaban estandarizados», pero aclaró: «Específicamente que decía cada convenio no lo sé, porque yo no los redactaba».

En este mismo sentido, la testigo añadió que se trataba de una oficina de índole administrativa.

Sobre el recorrido de los expedientes explicó: «Subgerencia de costos nos los enviaba a nosotros, y después iba a Jurídicos y luego iba a despacho».

Añadió que «entraban muchísimos convenios por día, eran muchos de todas las provincias». Preguntada sobre los distintos jefes y jefas de las áreas, mencionó a los funcionarios que recordaba.

Asimismo, Lacunza señaló que en el área de convenios trabajaba poca gente, que eran empleados rotativos y que no hacían seguimiento de los convenios para el cumplimiento de las obras viales.

En relación a las firmas de los convenios, Lacunza afirmó que, cuando eran con municipios, los rubricaban los intendentes y que, cuando era con la provincia, lo hacían los titulares de la Dirección de Vialidad Provincial.

A su vez detalló que el entonces administrador general de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, era quien firmaba los convenios en representación del organismo.

Por último, la mujer sostuvo que se desvinculó de Vialidad el año pasado, cuando presentó la renuncia a su puesto ya que le surgió la oportunidad de «una beca de investigación».

Tras el final de la declaración de Lacunza, el TOF anunció que en la próxima audiencia del martes 22 de marzo, a partir de las 9.30, prevé recibir declaración testimonial a Roger Emmanuel Botto, Andrea González y Marcelo Martínez Bertoa.

Los primeros dos prestaron servicio en la División Convenios y el último fue asesor de Jurídicos, oficinas dependientes de la Dirección de Vialidad Nacional.