José Córdoba: criticó a Cotillo, apoya a Claudio Vidal en SER Santa Cruz y aseveró que «Alicia Kirchner no es Néstor

Caleta Olivia

En el programa periodístico de radio San Jorge, «El último que apague la luz» qué conduce Ricardo Duarte volvió aparecer en escena el ex intendente municipal de Caleta Olivia José Manuel Córdoba.

En la entrevista, Córdoba cargó duramente contra la gestión de Fernando cotillo en relación a la salida de la Asociación Amigos del Arte Mechenien, de la administración del cine del centro cultural de la ciudad de Caleta Olivia entre otras cosas.

Sostuvo que Fernando Cotillo no tiene sensibilidad para saber lo que representa Mechenien para nuestra ciudad y también recordó las nueve causas penales que tiene el intendente desde hace un largo tiempo a esta parte que «están durmiendo en la justicia».

Al referirse al conflicto entre Mechenien y El intendente Cotillo manifestó que sucede que «hay gente que no tiene arraigo, ni pertenencia en esta ciudad. Por eso siempre nos referimos a los pioneros y a todos los ex ypefianos quienes pusieron para que se realice esa obra que estaba en el SUPE a través de su sindicato y que era un parabólico hecho por los trabajadores. Nosotros lo único que hicimos es continuar con ese mandato», dijo y sostuvo que detrás de este enfrentamiento «hay un negocio y todo el que se preste a este tipo de cosas, está atendiendo con ese negocio».

En otro párrafo de la entrevista el ex mandatario comunal señaló que «la terminal de transportes que estaba en la Tierra del Fuego, vendida para que se haga un supermercado allí fue un trámite iniciado por Cotillo. Que los vecinos sepan que Cotillo promovía la venta de ese terreno a 6 millones de pesos y nosotros habíamos plantado bandera con que no a poder decidir. Y el cambio fue porque en la Tierra del Fuego cortaba la circulación, comparado con hoy, de los colectivos que arribaban y salían de la ciudad», señaló y aseguró que el camino de Circunvalación no se terminó porque estaba dentro del proyecto de la autovía Comodoro y Caleta Olivia.

De ese modo, sostuvo que en sus negociaciones hicieron el cambio por 12 millones de pesos. «El doble de lo que Cotillo estaba negociando y con una empresa francesa que solamente quería reconocer 10 millones de pesos y que costó mucho convencer».

Cuando a Córdoba se le preguntó sobre las candidaturas del Frente para la Victoria para las próximas elecciones a diputados nacionales sobre las posibles candidaturas de Mauricio Gómez Bull y la senadora Ana María Ianni aseveró que no voy a opinar sobre el Frente ya que yo fui candidato de SER Santa Cruz y todo el mundo sabe que apoyo a Claudio Vidal.

«Estoy ayudando y colaborando con SER Santa Cruz y a la espera que convoquen y organicen para trabajar políticamente. Voy a decir algo que dije siempre y principalmente en la campaña como diputado por pueblo de SER Santa Cruz y di mi opinión sobre este gobierno: Alicia Kirchner no es Néstor», remató José Manuel Córdoba.