Conflicto en el sector pesquero por medida de fuerza

Los tangoneros congeladores no saldrán hasta que haya acuerdo con los gremios.



Puerto Deseado

Desde la Cámara de Congeladores (CAPECA) se mostraron sorprendidos por la decisión del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de sumarse al paro decretado

por el sindicato de marítimos SIMAPE sobre las empresas que conforman el Consejo de Empresas Pesqueras (CEPA).

Ya habían anunciado desde la entidad empresaria, junto con la cámara patagónica CAPIP, que hasta que el conflicto sobre lo acordado en 2020 se resolviera no sacarían sus barcos.

Así fue que la convocatoria para la realización de la prospección de langostino en el sector norte quedó desierta de buques congeladores y al día de hoy se desconoce si se podrá llevar a cabo.

También anunciaron que, de decidirse la apertura, tampoco armarían los barcos si el conflicto continuaba. Y no solo continuó, sino que parece profundizarse.

De todas formas, en el sector empresario se muestran optimistas en las posibilidades de arribar pronto a un acuerdo y han informado que de cara a la temporada en aguas nacionales

tomarán la misma postura: no saldrán hasta que las paritarias 2021 queden selladas. Esperan llegar a un acuerdo en abril.

Este martes el SOMU y el SIMAPE enviaron una nota a la delegación del Ministerio de Trabajo en Mar del Plata, notificando la adopción de una medida de fuerza directa

por entender que las empresas adheridas a CEPA “no han procedido a regularizar los salarios abonados en violación al convenio colectivo de trabajo 580/10”

.

La noticia generó malestar en el sector empresario y consideran que el tenor de la medida es innecesario, dado que las tres empresas que conforman CEPA “han manifestado

su voluntad de subsanar las diferencias que pudieron existir en las liquidaciones, respetando el acta acuerdo 2020 homologada por el Ministerio de Trabajo de Nación”, señalaron desde CAPECA.

Cuando comenzaban a realizarse las primeras reuniones de discusión paritaria de 2021 este conflicto introdujo un ruido en las negociaciones que los empresarios esperan se pueda superar rápidamente.

“Desde el sector tangonero no hay ninguna intención de no respetar lo acordado con SOMU en 2020 y solucionar cualquier diferencia que pudieran tener esas empresas

para poder avanzar en términos razonables en la paritaria 2021”, indicaron desde la entidad empresaria.

Respecto de la temporada en aguas nacionales, la intención de la patronal es comenzar no solo con el conflicto por el 2020 resuelto sino también con las paritarias de este año.

Desde CAPECA informaron que las empresas pretenden tener cerradas las paritarias 2021 “antes de iniciar actividades de pesca. Queremos salir a pescar con todo acordado y claro”.

“Antes de los primeros días de abril tenemos que tener todo acordado y salir a pescar con paz social. La idea es que nadie pierda días de pesca este año”, concluyeron desde el sector congelador.

Fuente: Revista Puertos