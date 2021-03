Nadia Ricci: «siento vergüenza por cómo funciona la Legislatura»

Facebook Twitter

Río Gallegos

La Diputada Provincial Nadia Ricci se refirió al trabajo que se está haciendo en contexto de pandemia la Cámara de Diputados. Sostuvo que algunos diputados oficialistas miran para otro lado mientras los vecinos sufren.

«La gente lo que está necesitando hoy de los funcionarios es una respuesta y eso no está sucediendo lamentablemente. Los diputados oficialistas no están interesados en la agenda de la gente ni en resolver los verdaderos problemas de la provincia», enfatizó Ricci. Para la legisladora hay un divorcio entre lo que pasa en las calles y las prioridades de los políticos del oficialismo.

«Esto ya sucedió cuando nos dieron la espalda respecto al ibuprofeno inhalado y con los muchos proyectos que presentamos y que fueron cajoneados. También sucede con los pedidos de informes que solicitamos que son, en definitiva, para controlar lo que se está haciendo el Gobierno Provincial con nuestro dinero y que, quedan sin resolverse».

Ricci dijo que desde su espacio se solicitó en varias oportunidades y a través de varios recursos saber cómo se está manejando el tema de la salud y de la educación: «Presentamos más de 15 proyectos desde una Ley de Emergencia hasta pedidos de informes y no logramos que una sólo persona diga algo al respecto. «Me da vergüenza sinceramente pertenecer a una Legislatura que está funcionando de esta manera», sostuvo.

Vacunagate

Respecto al escándalo de las vacunas en la provincia dijo que «es inadmisible que la gente acusada de «adelantarse en la fila» y vacunarse, pertenezca al partido que pertenezca, siga sentada ejerciendo su función pública. Esta gente fue elegida por el pueblo para que vele por sus derechos. Tienen que renunciar a su cargo, con las disculpas no alcanza».

«En la Cámara no pudimos ni debatir el tema porque el oficialismo cajonea los proyectos y cierra los debates. Quieren seguir mirando para otro lado como si no pasar nada»

Agenda en la Cámara

«Nuestra agenda para este 2021 va a estar enfocada como lo venimos haciendo en la ciudadanía. La salud, la educación, la justicia, la agenda de género, las leyes electorales, son algunos de los temas en los que vamos a trabajar», explicó la diputada.

«Esperemos que sean escuchadas por los Diputados oficialistas y que no las descarten por el sólo hecho de no pertenecer a la minoría», finalizó.