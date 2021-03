Caleta Olivia sigue envuelta en la discusión que género el intendente Fernando Cotillo contra la Asociación Mechenién

Facebook Twitter

Caleta Olivia

En un hecho sin precedentes, el intendente de Caleta Olivia fustigó y destrató de manera pública a la asociación que hace más de 27 años se encargó de generar una sala de cine para la ciudad y que a fines de 2020 culminó la construcción de una obra por una cifra de U$S 500.000 (quinientos mil dólares,) que provee a la ciudad una segunda sala de cine con posibilidades de dividir ese espacio y contar con tres actividades simultáneas en el Centro Cultural a la vez.

Sin atender a Mechenién desde los inicios de su gestión, con declaraciones tales como «cualquiera puede hacerlo igual o mejor», «que vengan y me pidan disculpas», «hay gente acovachada», el Intendente Fernando Cotillo atacó sin decoro y sin respetar el lugar de jefe comunal a un grupo de vecinos que hace años administraban la mejor sala de cine de Santa Cruz.

La decisión de Mechenién, tomada en asamblea de socios, culminó de manera unánime en desvincularse del municipio local, entregar la obra financiada y seguir trabajando la cultura desde otro lugar.

Inicio así el proceso de denuncia del convenio y lo que será el traspaso de instalaciones, retiro de equipamientos y mobiliario para que tome plena posesión del lugar la Municipalidad de Caleta Olivia.

Contradicciones del gobierno municipal

En pleno conflicto, la Secretaria de Cultura, Deportes y Turismo Prof. Sandra Díaz se encontraba de vacaciones en el norte argentino, y al volver a la ciudad se sumó a la discusión de lo acontecido en nombre del intendente.

En primera medida a través de sus medios de comunicación y de su esposo quien dedico una editorial de media hora en contra de la decisión de Mechenien sin haber estado el en el acontecer de los hechos porque también se encontraba de vacaciones con su esposa la Secretaria de Cultura, Deportes y Turismo.

En el momento de aparecer públicamente la Prof. Sandra Díaz comenzaron las contradicciones sobre las declaraciones del intendente Cotillo y de su funcionaria, quien manifestó no «tener en carpeta asociaciones que quieran tomar la responsabilidad y que se haría cargo la municipalidad con empleados municipales», contradicción no menor debido a que una de las discusiones de la asociación con el intendente municipal era que se cumpla con el convenio de empleados municipales que se desempeñen en el cine, y que confirma la Prof. Sandra Díaz que sucederá, pero siendo ella la administradora del cine local.

La Despedida

La asociación comenzó el proceso de retiro de los equipamientos y mobiliarios que son de su patrimonio y organizó un festival al aire libre de despedida del cine de Caleta Olivia con la presencia de bandas locales de carácter gratuito y a la «gorra» para los artistas.

Pero en un hecho sin miramientos institucionales ni reconociendo una autocritica de la funcionaria municipal sobre la posición intransigente del intendente municipal hacia la asociación, la Secretaria de Cultura, Deportes y Turismo no permitió la realización del evento programado para el domingo.

Con fundamentos que rozan lo absurdo, con actividades al aire libre habilitadas en la provincia, con el fútbol presente en todas las canchas de la ciudad, con actividades musicales organizadas por la propia municipalidad, la decisión de la Prof. Sandra Díaz cae en una determinación política en contra de Mechenien.

No siendo un dato menor que en tratar de justificarse use sus propios medios de comunicación para tratar de enmascarar la decisión política en palabras vacías de sentido. (Fuente: Diario Sur)