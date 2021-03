Guenchenen: «SINOPEC y algunos ministros son cómplices de la destrucción de nuestros yacimientos»

Facebook Twitter

Las Heras

El Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero realizó durísimas declaraciones contra la multinacional china, y criticó la inacción de las autoridades provinciales de Ambiente y Trabajo, argumentando que «no conocen los yacimientos, ni tienen idea de la realidad que viven día a día los trabajadores petroleros».

En las últimas horas, desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz se inició una nueva medida de fuerza contra las constantes políticas de reducción de actividad protagonizadas por la operadora SINOPEC.

Más allá de la declaración de conciliación obligatoria, los despidos en Demarchi no hacen más que evidenciar un problema que se viene gestando desde hace tiempo por parte de la multinacional: la constante desinversión en sus yacimientos santacruceños.

«Tiene 5 yacimientos parados, y desde el 2015 que no perfora un pozo» señaló Guenchenen. «Corren ríos de petróleo por el yacimiento, es una vergüenza, y lo único constante en todos estos años fue la reducción de la producción y la caída de las reservas, lo que deja un daño irreparable en nuestros yacimientos» añadió el dirigente petrolero.

En este punto, Guenchenen acusó a los Ministerios de Energía y el de Salud y Ambiente como «cómplices de la desidia», ilustrando que se trata de «puestos nulos del gobierno provincial», que usan «las actas que se labran en zona norte para negociar con las operadoras. Hay cosas ocultas, y no hay políticas de producción en Santa Cruz».

«Todo el daño que hizo SINOPEC estuvo apadrinado por el gobierno provincial» finalizó, argumentando que «cada proyecto presentado por los Diputados para mejorar la situación de los yacimientos ha sido automáticamente rechazado por el oficialismo».