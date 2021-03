APROSA: «una paritaria con sabor a nada»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Así lo manifestaron los representantes del gremio que nuclea a los profesionales de la salud quienes en el día jueves participaron de la paritaria sectorial en la ciudad de Río Gallegos.

La noticia que se recibía con alegría y esperanza, se transformó en el día de ayer en un esfuerzo de una parte solamente, al no tener soluciones a los temas planteados y tras la decisión de pasar a un cuarto intermedio para el día lunes 15 de marzo.

Desde APROSA, la secretaria general Andrea Pérez, expresó su decepción, por el estancamiento de una reunión que no tuvo propuesta alguna de parte del ejecutivo, pero si el cuestionamiento de las medidas que se están llevando a cabo, por algunos sectores de la salud en la capital provincial, lo que nos hace suponer que esta reunión paritaria tenía como único objetivo el destrabar el conflicto de enfermería y la toma del Ministerio de Salud y Ambiente.

Además, se puedo mantener otra reunión con Gobierno y algunos de los ministros, en donde se dejó un listado con las necesidades de cada hospital de la provincia y se plantearon las realidades ambientales y de sanidad que también afectan a la cartera de Salud.

Por último, Pérez manifestó que volveremos a sentarnos el día lunes, porque creemos en los ámbitos de dialogo y consenso, y es por ello que dejamos plasmado en el acta de la primera reunión algunos puntos sobre los cuales, seguimos insistiendo en que sean considerados y respondidos, y por los que esperamos que nuevamente no se aparten de la discusión, porque son las necesidades que el personal de la Salud de esta provincia requiere con urgencia.

Es hora de que el Estado, dé respuestas y no busque conflictos donde no los hay, es tiempo de que los canales de dialogo, sean de ida y vuelta, y no se conviertan en monólogos que son inútiles a la hora de generar una negociación paritaria, es hora de que la presión no le gane más la pulseada a la planificación.