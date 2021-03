Familias de Puerto San Julián ocuparon un barrio estatal sin finalizar

Facebook Twitter

San Julián

En el transcurso de la tarde noche, un grupo de familias se asentaron en unas viviendas a medio construir tras no encontrar soluciones habitaciones, estar desempleados, con deudas y sin respuestas gubernamentales.

Para no entrar en la pelea de pobre contra pobre han dejado los alquileres que ocupaban, ante la imposibilidad de seguir sosteniéndolos.

«La situación desenmascara una realidad que el gobierno municipal pretende encubrir cuando la representante de Acción Social declaró que ahora la situación social es mejor que el año pasado al inicio de la pandemia», informaron desde el Partido Obrero en esa localidad.

Agregaron que «también por la parte del gobierno provincial, que a través del vice Gobernador inauguran edificios privados con fondos de los afiliados del gremio AOMA, pero no hacen mención a la situación del déficit habitacional y la corrupción de la Obra Pública».

La obras están paralizadas hace varios años por incumplimientos de plazos, tampoco se hace alusión de algún plan de viviendas populares, tal es así que se demora incluso la entrega de un barrio de 36 viviendas ya terminadas.

En una localidad de actividades mineras (la capital de la minería en Santa Cruz se podría decir) es ya imposible encontrar alquiler y mucho menos a precios razonables, tampoco se entregan terrenos con servicios y últimamente no se entregan bajo ningún concepto.

«Las familias de escasos recursos ponen de relieve una situación insostenible, pero a la vez expone cómo se maneja la política discrecionalmente en la entrega de las escasas viviendas que se hacen. No hay culpables en el robo de materiales o pago adelantado en certificaciones que no existen, la Obra Pública en Santa Cruz es un festín de la corrupción. Eso sí, a quienes primeramente se les ofrece judicializaciones es a las familias que necesitan un hogar y están en situación de calle», indicaron.

Finalmente desde el Partido Obrero manifestaron que «es responsabilidad del propio Estado garantizar los derechos básicos de los y las obreras con sus hijos. Las y los obreros que se encuentran en las viviendas ocupadas tienen una propuesta para terminar estas casas y les sean adjudicadas e incluye una salida laboral inclusive para presentar a las autoridades, porque ellos no buscan un negocio sino un hogar».