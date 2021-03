Vidal: «Espero que el gobierno no sea tan soberbio y escuche a los trabajadores de la salud»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Así lo señaló el secretario general de Petroleros Privados respecto al conflicto que atraviesa el sector sanitario.

«Me parece muy bien que los trabajadores de la salud estén reclamando por sus derechos, por condiciones salariales y laborales porque es lo que corresponde y es lo que merecen», señaló en diálogo con El Diario Nuevo Día.

Durante esta jornada, el secretario general de Petroleros Privados, Claudio Vidal se hizo presente en una entrega de kits escolares en el Polideportivo del sindicato en Río Gallegos.

Allí dialogó con El Diario Nuevo Día y se refirió a diferentes temas de la actualidad provincial, entre ellos el conflicto de los trabajadores de salud.

«Está demostrado que el sistema de salud de la provincia colapsó los primeros meses de pandemia. Todos sabemos muy bien que esta provincia hace mucho tiempo no invierte lo que tiene que invertir en salud», señaló e indicó que «hay dejadez en los hospitales de la provincia».

«Hay localidades donde se comenzó la pandemia con 3 respiradores y eso es lo que hay todavía», ejemplificó sobre la situación de los centros de salud.

«Además hay un gran daño a un sector de los trabajadores. que tendría que ser muy importante que estén bien pero el Gobierno ha mostrado todo lo contrario. Me parece muy bien que los trabajadores de la salud estén reclamando por sus derechos, por condiciones salariales y laborales porque es lo que corresponde y es lo que merecen», indicó y agregó: «No me parece bien que el Gobierno cierre las puertas y haga oídos sordos, esto se tiene que revertir».

Señaló que la inflación eleva el costo de vida en Santa Cruz por lo que está «con total respaldo a los trabajadores».

«Ojalá que el Gobierno ceda un poco, no sea tan soberbio y escuche a los trabajadores de la salud que en este momento tan delicado de pandemia son los que pusieron el pecho en esta situación. Ellos se expusieron y también a sus familias para estar en los hospitales tratando de frenar la pandemia y buscando salvarle la vida a vecinos de Santa Cruz que llegaban a las terapias intensivas».

Además señaló que hay representantes sindicales que «están muy callados», cuando los trabajadores «merecen estar mejor». (Fuente: El Diario Nuevo Día)