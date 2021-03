Avellaneda: «Cotillo le subió los impuestos a la gente para aumentarse el sueldo, esa es la empatía que tiene con el pueblo»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

En los últimos días, empleadas y empleados municipales, realizaron presentaciones de notas, ante el Intendente Cotillo y el pasado viernes 6 de marzo, vencidos los plazos legales para el pago del salario, hicieron lo mismo en el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.

Esta situación no fue del agrado del Jefe Comunal, quien en declaraciones en el programa radial «Vamos Que Venimos» de Javier Rivarola Radio 21, fustigo duramente contra José Avellaneda, señalando que «usa el reclamo del pago en tiempo, y forma de los sueldos para su campaña electoral».

Sobre los dichos del Intendente Cotillo, fue consultado el referente municipal José Avellaneda quien dijo: «Para el Intendente, todos los reclamos tienen intenciones políticas, es algo recurrente en el, desviar el eje de la discusión, siempre buscando confundir a la gente, acá lo real, es que las compañeras y compañeros municipales, no pueden seguir cobrando sus salarios cerca del día 20. Creo que ya han realizado un gran esfuerzo, de más de un año de esta gestión, esperando regularicen la fecha de pago. No puede Cotillo decir, tan ligeramente que la gente está conforme con esta situación, por más que se haya otorgado una recomposición salarial a finales del año pasado, no puede decir que a la gente no le importa cobrar sus salarios los primeros días del mes, evidentemente vive otra realidad, muy distinta a la de las familias municipales».

José Avellaneda continuo diciendo:»Acá lo único que nosotros usamos, son las herramientas que tenemos como trabajadores para reclamar nuestros derechos, una de ellas es presentarnos ante el Ministerio y marcar el incumplimiento por parte de nuestro patrón directo, respecto al pago en tiempo y forma de los sueldos, tal cual lo marca la ley el 4° día hábil. Lo que diga Cotillo sobre si hacemos las cosas por cuestiones eleccionarias, no tiene sentido, justamente él habla de esas cosas, que cosechan una planta de lechuga y hacen un circo tremendo».

Avellaneda sostuvo que: «Cotillo dijo que la masa salarial hoy es de 130 millones y que con el último tramo de la pauta salarial llegara a los 170 millones, la Municipalidad promedia hoy 140 millones de coparticipación mensual y regalías, una recaudación propia de más de 40 millones de pesos en febrero y a eso hay que sumar los 25 millones de pesos que dijo el Intendente que le aporta de manera extraordinaria el Gobierno Provincial, es falta de dinero o falta decisión política para que los municipales de Caleta Olivia dejen de ser los únicos de toda la provincia que cobran fuera de termino».

«No escuche al Intendente, explicar porque si como él dice es imposible pagar en tiempo y forma, hizo efectivo el aumento de sueldos para todos los cargos políticos, cual es la justificación a un incremento que va a superar el 100 %, o el esfuerzo solamente deben hacerlo las compañeras y compañeros municipales, dio una pauta salarial en 4 tramos a fin de año, que llegará al 32.8 % y para ellos se dieron casi un 80 % en un mes, terminando en más de 100 % en el sueldo de Abril. A que se debe esa diferencia de criterio, nosotros somos los irresponsables? O esa actitud del Intendente de aumentar el sueldo a toda la planta política es correcta?», dijo.

Agregó que «tanto que habla Cotillo de que se usan los reclamos con otros fines, acá lo que está claro que el único que uso algo fue Cotillo, que le subió los impuestos a la gente para aumentarse el sueldo, esa es la empatía que tiene con el pueblo», finalizo diciendo José Avellaneda.