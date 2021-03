El Diputado José Luis Garrido se refirió a la actualidad política de Santa Cruz

Facebook Twitter

El Diputado Provincial José Luis Garrido, del espacio político SER, diálogo con FM TOP 93.3 y se refirió a varios problemas actuales en Santa Cruz

y de los principales temas que están en agenda tras el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura provincial,

y adelantó lo que iba a pasar en las próximas semanas sobre la crisis que enfrenta el Gobierno de Alicia Kirchner,

ante la continuidad del contexto de pandemia.

En las últimas semanas, en la provincia algunos se produjeron escándalos políticos,que ponen en tela de juicio la reputación de los funcionarios involucrados.

La noticia de un lamentable y violento hecho donde el ministro de salud de la provincia Dr. Claudio García, fue protagonista con su camioneta Ford Ranger, por no atender el reclamo de varias enfermeras.

FM TOP: ¿Por qué el gobierno de Santa Cruz decidió guardar silencio?

J.L. Garrido: La reacción que tuvo el gobierno no fue la mejor, teniendo en cuenta que es un acto de inusitada gravedad institucional.

El Jefe de ministros Leonardo Álvarez, es el responsable directo de lo que acontece, y debería brindar explicaciones por la aplicación irregular

de vacunas en dos de las localidades de Santa Cruz.

FM TOP: ¿Qué explicación dio el ministro de salud Claudio García al bloque Justicialista?

J.L. Garrido: Consideramos en el ámbito legislativo que la información de la listas con los nombres de los vacunados debía ser pública,

y solicitamos un pedido de informe al Dr. Garcias. En medio de la reunión por videoconferencia el ministro de salud manifestó,

que por temas legales no puede dar la lista de las personas que se vacunaron, y que necesitaba más tiempo, porque antes debía

reunirse con la gobernadora Alicia Kirchner. Pasan las semanas y seguimos esperando que el Ministerio de salud de explicaciones.

FM TOP: ¿Qué decisión hubiera tomado el partido SER frente a los hechos?

J.L. Garrido: Si hubiera sido yo el de las vacunas vip, Claudio Vidal me habría pedido dar un paso al costado, y en pocas horas el poder

político y la cámara de diputados se habría reunido para asegurar mi renuncia,

FM TOP: ¿Qué piensa sobre la transparencia en la investigación sumaria por la aplicación irregular de las vacunas?

J.L. Garrido: Respecto del procedimiento sumarial por los hechos irregulares de cierta gravedad en el plan de vacunación oficial, no

corresponde que el mismo ministerio de Salud controle a sus propios funcionarios: debería haber procedido una instancia superior para los sumarios administrativos disciplinarios.

Dejame agregar, que también solicitamos tener acceso a la información sumaria, sobre las declaraciones de los responsables

que fueron citados. Las declaraciones del doctor Mario Triputti, director del hospital de Piedra Buena y la del director

director del hospital de Gobernador Gregores, Enrique Ferragut, son importantes para saber si la declaración

está fundamentada de acuerdo a criterios de racionalidad médica propios, porque nos surgen muchas dudas.

FM TOP: ¿Cuál es la opinión que tiene sobre los ex directores de los hospitales?

J.L. Garrido: Es de público y notorio conocimiento que el director del hospital de Gobernador Gregores, Enrique Ferragut, trabaja en el sector privado,

sería dueño de una empresa especializada en urgencias y emergencias médicas y sistemas Terrestres de Ambulancias.

Casualmente las mineras contratan a su empresa. Aunque no puedo confirmar, si se puede hablar de corrupción empresarial o

de tráfico de influencias entre el sector privado y el público. Con respecto al doctor Mario Triputti, lo conozco muy poco.

Ante este escenario, muchos se preguntan si es un gobierno peronista el que conduce Alicia Kirchner,

y me entristece decir que estamos muy lejos de poder serlo.

FM TOP: Los negocios de la provincia están a cargo del Jefe de Ministros, Leonardo Álvarez, alguien que usted cuestiona por contarle

medias verdades a la Gobernadora Alicia Kirchner ¿Cuando convocan una sesión especial al Jefe de Gabinete para que rinda cuentas

y responda por escrito los pedidos de informes que le fueran formulados?

J.L. Garrido: Nos encontramos una vez más, este año en un contexto diferente, donde es importante el informe de gestión del gobierno provincial. Alvarez,

debe dar explicaciones y rendir cuentas de todas sus actividades . Lo cierto es que aún no hay una fecha confirmada, para su presentación en la legislatura.

Insisto en que todos los caminos siempre conducen al jefe de Gabinete de Ministros, y su presencia en la cámara de diputados sirve para

aclarar cómo es que no se tomaron una serie de medidas políticas concretas durante la pandemia.

FM TOP: ¿Qué reflexión hacemos sobre la oposición política que tiene el gobierno en Santa Cruz?

J.L. Garrido: El Gobierno entiende que el núcleo de la oposición puede andar bien en las elecciones legislativas de este año. Advierte que el mayor peligro está generado por el propio peronismo. En ese contexto, es factible ganar las elecciones en el 2023.

Por cierto, hay un vacío en el arco opositor y la responsabilidad la tiene el senador Eduardo Costa, que es el gran ausente de la política santacruceña de los últimos meses. Pero todo esto no significa que la oposición pierda todo su poder.

FM TOP: ¿A quién rescataría de la UCR ?

J.L. Garrido: Tengo un profundo respeto por la diputada nacional Roxana Reyes. Aunque veces no comparto su visión sobre algunas cuestiones políticas.

Hay una conversación pendiente con la diputada y quedamos en reunirnos las próximas semanas. Es una mujer muy inteligente y admirable por su endereza.

