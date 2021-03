El Centro Periférico de Atención Covid es un ejemplo de atención presencial

Facebook Twitter

Caleta Olivia

A raíz de la campaña de vacunación masiva contra el virus Covid-19 que se está realizando en el Complejo Deportivo Municipal, el Centro Periférico de atención contra el Covid-19 comenzó a funcionar en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario del barrio 17 de Octubre.

Este espacio fue creado en el mes de octubre del año pasado para brindar atención médica a pacientes Covid positivo con sintomatología leve y casos avanzados. Esto significó un importante trabajo conjunto entre el sector público y privado de la salud, que permitió descomprimir la demanda del sector de guardia del HZCO y logró la recuperación temprana en más de 1300 casos.

En este sentido, el intendente Fernando Cotillo, recordó que el proyecto fue una iniciativa que surgió del sector privado de la salud a partir del trabajo de la médica terapista Miriam Luna, como un aporte constructivo que brindó una importante ayuda a la localidad y al sistema de salud público.

También agradeció y destacó la labor que se lleva adelante en el Centro e instó a que se continúe trabajando a través de la unión porque los resultados están a la vista.

«Tenemos que seguir con esta logística que se armó hasta que desaparezca el virus o estemos todos vacunados. Este fue un modelo para toda la zona norte, gracias al trabajo de muchísima gente, que ahora continúa funcionando en el CIC», manifestó.

El Centro Períférico es un ejemplo de atención

Por otro lado, la Dra. Miriam Luna, quien está a cargo del Centro Periférico, destacó que se trata de un servicio a la comunidad único en el país ya que no hay otro centro conformado por un médico del sector privado que atienda a los pacientes de manera presencial.

Acompañan a la Dra. Luna, Antonella Hernández como secretaria, Iris Usqueda como personal de maestranza y, Maximiliano Ortiz y Leonardo Usqueda a cargo de la unidad de traslado móvil. Hasta el mes de enero, la Dra. Valeria Chaile fue parte del equipo médico pero no pudo continuar.

Respecto a la atención, Luna mencionó que es primordial que el paciente tenga el contacto con el médico de manera directa y explicó, que el objetivo fue atender al paciente desde el primer día en que se realizó el hisopado para no perder un tiempo crucial en los primeros días de contagio.

«La idea fue brindar una asistencia precoz con el tratamiento preventivo adecuado para disminuir el porcentaje de pacientes hospitalizados y de gravedad. Por este motivo es importante que ante el primer síntoma consulten al médico o en su defecto a nosotros para que podamos orientarlos», expresó.

También comentó que si bien en este momento los casos positivos han disminuido, se espera como sucedió en otros países, la segunda ola de contagios.

«Nos estamos preparando para esta etapa, aunque de acuerdo a nuestra experiencia tuvimos buenas evoluciones en la recuperación de los pacientes.

Igualmente, continuamos con el pedido a la comunidad del uso de las medidas preventivos», finalizó.